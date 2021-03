Hace un mes, The Document Foundation lanzó una versión de su suite de ofimática que había retrasado, en parte, porque necesitó tiempo para explicar algo. Y es que, programado para la v7.0 y desde la v7.1, la alternativa libre al Office de Microsoft más popular ha introducido la etiqueta de «Community», algo que sirve para diferenciar lo que está mantenido por la comunidad que cuenta con menos soporte y la versión Enterprise. Sea como fuere, desde esta tarde hay una nueva versión: LibreOffice 7.1.1.

LibreOffice 7.1.1 es la primera actualización de punto de esta serie, lo que significa que ha llegado para pulir el software. Según The Document Foundation, esta entrega incluye más de 90 correcciones de errores y mejora la compatibilidad de los documentos, lo que suele significar que la importación/exportación desde o a Microsoft Office será ahora más fiable.

LibreOffice 7.1.1 sigue sin recomendarse para equipos de producción

The Document Foundation no menciona en la nota de este lanzamiento qué novedades ha incluido, en parte porque se han centrado en mejorar lo existente. Sí han aprovechado el momento para recordarnos que la mejor opción es la Enterprise, ya que incluye opciones long-term support, asistencia profesional, funciones bajo demanda o customizadas y otras bondades. Lógicamente, y como indica su etiqueta, esto merecerá la pena si hacemos un uso empresarial, pero no para los que usemos LibreOffice ocasionalmente.

El lanzamiento de LibreOffice 7.1.1 ya es oficial, por lo que ya podemos descargarlo desde la página de descargas del proyecto, a la que podemos acceder desde aquí. Como siempre, hay disponibles dos opciones, la v7.1.1 que incluye todas las novedades y la v7.0.4, que va un poco por detrás en funciones, pero por delante en estabilidad. Por ese motivo, TDF ofrece la segunda para equipos de producción.

En cuanto a lo que podemos descargar desde allí los usuarios de Linux, tenemos paquetes RPM, DEB y el código. Pronto llegará la actualización a Flathub y a algunos canales de algunas distribuciones, como el «fresh» que usan las basadas en Arch Linux.