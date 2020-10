LibreOffice 7.0.2 llega con más de 130 correcciones para esta serie

Hace poco más de dos meses, The Document Foundation lanzó una actualización muy importante de su suite de ofimática. Lo hizo después de cierta polémica, aquella que tenía que ver con una etiqueta que hizo pensar a la comunidad que habría que pagar por usar la alternativa más popular al Office de Microsoft. Todo fue una falsa alarma, pero hicieron desaparecer dicha etiqueta, posteriormente lanzaron la v7.0.1 del software y hace unos instantes han lanzado LibreOffice 7.0.2.

La primera actualización de punto introdujo sobre 80 correcciones, y en esta se ha pulido mucho más el software, llegando a corregir hasta más 130 fallos que han encontrado en las versiones anteriores. En cuanto a nuevas funciones, no se ha incluido ninguna, ya que éstas están reservadas a actualizaciones mayores, es decir, a cuando se cambia el primer decimal o cuando dan el salto de número como hace dos meses.

LibreOffice 7.0.2 sigue sin recomendarse para equipos de producción

Tal y como suelen avisar, LibreOffice 7.0.2 aún no está recomendada para equipos de producción. Hasta que no se lanza aproximadamente la quinta actualización de mantenimiento, The Document Foundation dice que la versión más avanzada está destinada a los entusiastas de la tecnología, esos que prefieren disfrutar antes de todas las nuevas funciones sin importarles si van a experimentar fallos o no. Los que necesitan software estable, deben mantenerse en LibreOffice 6.4.6.

El lanzamiento ya es oficial, pero raro será el caso en el que podamos actualizar los nuevos paquetes directamente desde nuestra distribución Linux ahora mismo. Sí podemos descargar LibreOffice 7.0.2 desde la página web del proyecto, a la que podemos acceder desde este enlace. En las próximas horas, los nuevos paquetes irán apareciendo en los diferentes vías de instalación, empezando por Flathub, su versión Snap o las distribuciones que usan el modelo de desarrollo conocido como Rolling Release. En la mayoría del resto de distribuciones, aún tendremos que esperar unos meses para poder instalar la séptima versión del mejor Office libre.