LibreOffice 6 se actualizará solo

Hace poco que hemos recibido la confirmación de una nueva versión de LibreOffice y ahora uno de sus desarrolladores ha hablado. El desarrollador Markus Mohrhard ha hablado sobre funciones de LibreOffice 6. Desvelando una de las funciones más importantes de la suite ofimática más libre y famosa del mundo Gnu/Linux.

Además, los desarrolladores de LibreOffice han abierto el desarrollo a la Comunidad, pidiendo o mejor dicho, preguntando que funciones nuevas quieren que tenga LibreOffice 6 y siguientes versiones.

Pero la función nueva estrella será la autoactualización. Finalmente, LibreOffice 6 para Gnu/Linux se autoactualizará sin que hagamos nada. El funcionamiento de la actualización no requerirá que hagamos nada. Al igual que ocurre actualmente en MacOS o en Windows. Sin embargo hay una pega. En el caso de Gnu/Linux, la función sólo estará disponible si hacemos la instalación desde el paquete propio que existe en la web. Es decir, que si hemos instalado LibreOffice desde los repositorios oficiales de nuestra distribución, tal función no estará activa.

Por el momento así lo ha explicado Markus Mohrhard, ahora las distribuciones han de pronunciarse y elegir entre utilizar una versión limpia y completa de LibreOffice con esta nueva función o utilizar una versión modificada que inutilizará esta función nueva; pero en cualquier caso, tengamos una opción o la otra, nuestra suite ofimática se actualizará.

Personalmente no sé si esta nueva función es buena idea o no puesto que una de las cosas buenas de Gnu/Linux es que tenemos el control de todo lo que pasa en nuestro sistema operativo y podemos modificarlo o bloquearlo. En cambio, con esta función nueva, parece que tal principio ya no se mantiene y que LibreOffice se actualizará sin saberlo o sin saber si afectará a nuestro sistema operativo o no. La polémica está servida, aunque seguramente la mayor parte de usuarios actualicemos nuestro LibreOffice a esta versión nueva ¿ o no?