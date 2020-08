LibreOffice 6.4.6 llega con más de 70 fallos corregidos

Hoy hace una semana y un día, The Document Foundation lanzó LibreOffice 7.0. No se trataba sólo de una nueva versión de su opción más actualizada, sino que es una actualización mayor que ya está disponible con novedades importantes, como el motor gráfico Skia, aceleración GPU Vulkan o mayor compatibilidad con archivos de Microsoft Office. Aún así, la compañía no destaca por ser temeraria y ofrece otra versión con menos novedades y más probada que recomiendan para equipos de producción. En estos momentos, esa es LibreOffice 6.4.6.

Anunciada hace unos instantes, esta nueva entrega ha llegado para corregir errores de esta serie, sobre 70 esta vez. The Document Foundation ya recomienda a los usuarios de la v6.3.6, los más cautos, que den el salto, ya que ahora, tras varios meses de desarrollo, es la mejor opción en términos de robustez para las necesidades de productividad.

LibreOffice 6.4.6 ya es la versión recomendada para todos, menos los más osados

Junto a LibreOffice 7.0.0, LibreOffice 6.4.6 ya está disponible para su descarga desde la página web oficial del proyecto, a la que podéis acceder desde este enlace. Los usuarios de Linux podemos descargar sus paquetes DEB, RPM o sus binarios. En los próximos días, las distribuciones Linux incluirán esta versión como actualización, a no ser que la misma elija la opción más moderna, en cuyo caso aparecerá la v7.0.0 de la suite de ofimática libre más popular del mundo. La serie 6.3 ya no debería recibir más actualizaciones y, salvo sorpresa, LibreOffice 6.4.6 también será la última actualización de esta serie.

LibreOffice 6.4.0 llegó a finales de enero de 2020 con novedades como la unificación del menú contextual para hipervínculos, un nuevo motor de búsqueda local para páginas de ayuda, la capacidad de poder adjuntar comentarios con imágenes o una novedad en la interfaz que incorporaba un generador de códigos QR, lo que nospermite insertar un código QR en el documento con un enlace o texto arbitrario especificado por el usuario, que luego puede leerse rápidamente desde un dispositivo móvil.