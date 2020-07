The Document Foundation pone a disposición de los usuarios al menos tres versiones de su suite de ofimática al mismo tiempo: la versión preliminar, cuya v7.0 ya se puede probar, la versión estable más actualizada, con todas las novedades pero menos probada y con más fallos que hasta ayer era la v6.4.4, y otra versión con muchas más correcciones que recomienda para equipos de producción. Desde hace unas horas, las dos últimas son la misma, porque TDF ha lanzado LibreOffice 6.4.5.

Curiosamente, esto, que han comunicado de manera oficial en Twitter, aún no aparece así en la página de descargas del proyecto, donde sigue apareciendo como versión recomendada para equipos de producción LibreOffice 6.3.6. En cualquier caso, cualquiera que siga el proyecto sabe que The Document Foundation recomienda la nueva versión para equipos que necesiten seguridad y estabilidad una vez han lanzado cinco versiones de mantenimiento, y eso es justamente lo que hicieron ayer.

The Document Foundation announces the availability of LibreOffice 6.4.5, which includes over 100 bug fixes and improvements. All LibreOffice users should upgrade to this version, which is optimized for use in production. https://t.co/QMGyNbC9nl @libreoffice #libreoffice pic.twitter.com/bXYYuO9q3u

— LibreOffice (@libreoffice) July 2, 2020