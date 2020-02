The Document Foundation pone a disposición de los usuarios, como mínimo, dos versiones de su suite de ofimática. Una de ellas es la más moderna, la más actualizada, e incluye todas las nuevas funciones que van implementando, pero también ciertos fallos. Por otra parte, también nos ofrece una versión más antigua que recomienda para equipos de producción, con menos fallos pero también menos funciones. Hace unas horas han actualizado ambas, entre las que destaca LibreOffice 6.4.1 por ser la más nueva.

LibreOffice 6.4.1, que sucede a la v6.4.0 del software, ha llegado corrigiendo más de 120 fallos. The Document Foundation no ha destacado ninguno como una corrección importante o especial, pero lo cierto es que el número de mejoras en forma de eliminación de bugs nos da la impresión de que la nueva versión va a funcionar mucho mejor y estar más pulida que la lanzada ahora hace cuatro semanas. Aún así, la compañía no recomienda la v6.4.1 de su suite para equipos de producción.

Más de 120 fallos corregidos en LibreOffice 6.4.1 y 80 en 6.3.5

La versión que sigue como recomendada para equipos de producción es la serie 6.3. La última entrega es LibreOffice 6.3.5, lo que significa que lo que han lanzado unas horas es la quinta revisión de la serie. Cinco versiones en las que han corregido fallos que son el motivo por el que la compañía sigue ofreciéndola como la más segura. En esta actualización de la serie, The Document Foundation ha corregido más de 80 fallos.

Sea cual sea la versión que incluya nuestro sistema operativo, la más avanzada o la recomendada para equipos de producción, la actualización aún no ha llegado a los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones Linux. Para poder disfrutar de una de ellas, ahora mismo sólo tenemos una opción: descargar el software desde la página oficial, desde donde podemos descargar paquetes para Linux, Windows y macOS. Los paquetes Flatpak y Snap aún no han sido actualizados.