LibreOffice 6.3 entra en fase beta, sin soporte para 32 bits

The Document Foundation anuncio la disponibilidad de la beta publica de su próximo lanzamiento LibreOffice 6.3 para todas las plataformas con soporte.

La tercera actualización mayor de la serie LibreOffice 6, LibreOffice 6.3, llegará este verano con una nueva capa de mejoras de rendimiento, además de nuevas características. El desarrollo para LibreOffice 6.3 empezó el pasado noviembre y la versión beta ya está disponible para pruebas públicas.

“LibreOffice 6.3 será lanzado como versión final a mitad de agosto de 2019, siendo LibreOffice 6.3 Beta 1 el segundo pre-lanzamiento desde que inicio el desarrollo a mitad de noviembre de 2018, desde LibreOffice 6.3 Alfa 1, 683 cambios han sido enviados al repositorio y 141 errores han sido arreglados.” Se menciona en el anuncio.

LibreOffice 6.3 ya no tendrá soporte para 32 bits

Además de las mejoras y novedades, LibreOffice 6.3 viene con un cambio importante para todos los usuarios, se ha removido el soporte para distribuciones GNU/Linux de 32 bits, por lo que solo existirá descarga de 64 bits.

Aunque The Document Foundation aclaro que el soporte para 32 bits no se eliminará, si tienes LibreOffice instalado en tu distribución de 32 bits, todavía recibirás actualizaciones para esa versión, pero no podrás tener LibreOffice 6.3, que llegará en agosto de 2019.

Hasta ahora, el ciclo de desarrollo de LibreOffice 6.3 continuará con un segundo lanzamiento beta al final de junio, después tres candidatos a final (RC) en julio. LibreOffice 6.3 tendrá seis actualizaciones de mantenimiento hasta llegar al final de su vida el 29 de mayo de 2020.