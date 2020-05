Hace dos semanas, el 16 de abril, The Document Foundation lanzó la v6.4.3 de su suite de ofimática. Se trató de la versión más actualizada de su software, la que incluye todas las novedades, pero también ofrece una más probada y con más correcciones para equipos de producción. Hace unas horas, la compañía ha lanzado LibreOffice 6.3.6, la que sucede a la v3.6.5 que llegó hace dos meses, para hacer que la opción más estable funcione aún mejor.

Este nuevo lanzamiento se ha centrado en corregir errores, lo que también significa que no incluye nuevas funciones. Además, siempre y cuando no se encuentren con un fallo de seguridad grave que haya que corregir, se trata de la última versión de esta serie, por lo que los usuarios que la estén usando no recibirán más mejoras hasta que actualicen a la serie 6.4 de la suite. Teniendo en cuenta que la versión más actualizada es la v6.4.3 anteriormente mencionada y que The Document Foundation no suele recomendar su software para equipos de producción hasta haber lanzado 5 actualizaciones de mantenimiento, aún habrá que esperar un mes si queremos mantenernos en la versión considerada como “segura”.

De LibreOffice 6.3.6 habrá que pasar a LibreOffice 6.4.5

Mirando hacia el futuro, el próximo gran lanzamiento ya será el de LibreOffice 7, versión que llegará durante este verano. Entre los cambios que introducirá tenemos que abandonará por fin el soporte para Flash Player, algo comprensible si tenemos en cuenta que hasta Adobe se ha olvidado de él. En la versión actual, Flash Player aún se usa para algunos dibujos y presentaciones.

Para los usuarios interesados en descargar LibreOffice 6.3.6, ya está disponible para todos los sistemas soportados desde la página web de descargas de The Documen Foundation, a la que podéis acceder desde este enlace. Lo que tenemos disponible los usuarios de Linux en el enlace anterior son paquetes DEB, RPM y binarios, por si tenemos prisa en probar esta versión, pero pronto deberían actualizar los paquetes de los repositorios de nuestra distribución Linux.