LibreOffice 6.2.3 Release: más de 90 bugs corregidos

The Document Foundation anuncia un nuevo lanzamiento, la tercera actualización de mantenimiento para la última versión LibreOffice 6.2. Se trata de la LibreOffice 6.2.3 que podrás instalar en tu distri GNU/Linux favorita para poder disfrutar de todas las novedades que trae esta nueva versión de la suite ofimática libre más conocida. En ella encontrarás novedades interesantes que ahora vamos a comentar y que favorecerán a los millones de equipos que ya usan este software libre.

LibreOffice 6.2.2 ya incluía una gran cantidad de bugs o errores corregidos y algunas mejoras, pero ahora los desarrolladores han continuado trabajando duro para seguir con el progreso marcado y hacer que LibreOffice 6.2.3 tenga un total de 92 cambios, con más de 90 bugs corregidos. Unos cambios que harán de la experiencia con LibreOffice mucho más estable, satisfactoria y fiable. Algo que se agradece para mejorar la productividad.

No obstante, LibreOffice 6.2.3 no es una versión demasiado optimizada, estable y robusta, ya que está más orientada a usuarios domésticos. Todos aquellos que quieran una suite mucho más optimizada, estable y robusta para entornos empresariales pueden optar mejor por la versión LibreOffice 6.1.5. Pero si lo que buscas es las ultimas novedades disponibles, para usos no tan profesionales, puedes probar ya esta última versión en las plataformas Linux, macOS, Windows.

La próxima actualización se espera a finales de mayo, con la llegada de LibreOffice 6.2.4. Los chicos continuarán trabajando duro para que sigamos viendo grandes progresos. Si quieres descargar e instalar LibreOffice, puedes usar los gestores de paquetes de tu distro favorita, aunque no en todos los repos estará actualizada a la última versión. Si quieres la última versión te invito a entrar en la web oficial del proyecto. Allí podrás descargar la suite ofimática y otros complementos adicionales, como addons, traducciones para la interfaz, etc., así como encontrar multitud de información y documentación.