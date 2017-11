LibreOffice 5.4.3 lanzado con más de 50 bugs eliminados

La comunidad sigue con el desarrollo de la fantástica suite ofimática LibreOffice. Ahora han lanzado LibreOffice 5.4.3, una nueva mejora implementada en esta actualización de mantenimiento tras la 5.4.2 que apareció hace 5 semanas y perteneciente también a esta rama 5.4. La suite de código abierto y libre está disponible para varias plataformas, como bien sabes, no solo para GNU/Linux. En este nuevo lanzamiento, los desarralladores han estado trabajando sobre todo en mejorar y corregir algunos problemas existentes en versiones previas, más que intentar añadir funcionalidades nuevas.

En la versión LibreOffice 5.4.2 se descubrieron numerosos inconvenientes y fallos que han sido solventados con este lanzamiento. Concretamente se han eliminado más de 50 bugs. Concretamente, si echamos un vistazo al changelog vemos que se han realizado 52 correcciones en este nuevo release y que afectaban a varios de los componentes de esta suite. Además, algunos de sus desarrolladores también han dejado comentarios en los medios indicando que a mediados de diciembre de este año vendrá la versión 5.4.4.

Esperaremos a ver que nos depara la nueva versión y espero que venga con más mejoras aún. Por el momento ya podemos instalar la versión LibreOffice 5.4.3 mientras esperamos el siguiente lanzamiento. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que vendrán tras éste otros dos lanzamientos más, LibreOffice 5.4.5 y 5.4.6 que se esperan para febrero y mayo de 2018 respectivamente. Recuerda que estas actualizaciones de mantenimiento de la rama 5.4 seguirán saliendo hasta junio de 2018, momento en el que cesarán para centrarse en nuevas ramas de desarrollo.

Si te interesa, ya puedes descargarlo desde diferentes webs, aunque yo siempre aconsejo descartar los programas desde la página web oficial del proyecto o desarrollador, ya que no solo es más seguro, sino que también tenemos multitud de información acerca de los lanzamientos, manuales, documentación online, etc. Por cierto, The Document Foundation también tiene previsto trabajar duro para LibreOffice 6.0 en enero de 2018…