La suite ofimática de código abierto más utilizada del mundo ha dado un paso al frente con el lanzamiento de LibreOffice 26.8, una actualización que llega cargada de novedades orientadas a la calidad tipográfica, la diversidad lingüística y la interoperabilidad con otros programas. Disponible desde el 26 de agosto de 2026 para Windows, macOS y Linux, esta versión ha sido desarrollada por un equipo de 206 colaboradores, de los cuales 155 son voluntarios, según ha confirmado The Document Foundation en su anuncio oficial.

La nueva entrega no busca competir con funciones de moda ni con servicios en la nube, sino que se centra en tres frentes: mejorar la composición de los documentos, ampliar el soporte para sistemas de escritura complejos y garantizar que los archivos sobrevivan intactos al intercambio con Microsoft Office. Además, mantiene una postura firme en cuanto a la privacidad: no incluye inteligencia artificial generativa, ni telemetría, ni suscripciones obligatorias. Una decisión que, según la fundación, responde a una necesidad real de los usuarios que manejan información confidencial.

Writer: composición tipográfica avanzada y apertura más rápida

Una de las novedades más destacadas de LibreOffice 26.8 es el Paragraph Composer, un nuevo algoritmo de maquetación que distribuye el espaciado entre palabras a lo largo de varias líneas consecutivas, en lugar de optimizar cada línea por separado. Este enfoque, habitual en programas de edición profesional, evita el efecto de líneas apretadas seguidas de otras con huecos excesivos, algo que se agradece especialmente en documentos justificados como informes, tesis o publicaciones. La fundación explica que esta función está pensada para quienes buscan una calidad de texto similar a la de los procesadores de pago.

Además, Writer ha mejorado la apertura de documentos muy grandes que contienen imágenes, un proceso que ahora es significativamente más rápido. También se ha añadido compatibilidad nativa con las variaciones de fuentes OpenType, lo que permite aprovechar las tipografías variables tal y como fueron diseñadas, con ejes que ajustan el contraste o las proporciones según el tamaño del texto. La alineación con la cuadrícula base también se ha corregido para el texto dentro de marcos, y la cuadrícula puede mostrarse durante la edición con un color configurable.

En el apartado de escrituras complejas, Writer detecta automáticamente la dirección de los párrafos al abrir o pegar contenido, y coloca los espacios de final de línea según la dirección del párrafo, no según los caracteres adyacentes. Esto supone un avance importante para idiomas como el árabe, el hebreo o el persa. Los tiradores para redimensionar objetos también funcionan correctamente en documentos verticales o de derecha a izquierda, algo relevante para los usuarios de chino, japonés y coreano. Los caracteres de control bidireccional se muestran junto a las marcas de formato, facilitando la edición.

Calc: nuevas herramientas para hojas de cálculo

La hoja de cálculo de LibreOffice también recibe mejoras sustanciales. Una de las más llamativas es el comando para barajar aleatoriamente las celdas de un rango, una función que permite reorganizar datos de forma rápida y que puede resultar útil en pruebas, ejercicios o análisis que requieran una distribución aleatoria. Esta herramienta se suma a los campos calculados en las tablas dinámicas, que permiten crear nuevos valores mediante fórmulas basadas en campos existentes, una demanda histórica de los usuarios avanzados.

La validación de datos ha recuperado la posibilidad de rechazar silenciosamente las entradas no válidas, un comportamiento que estaba disponible antes de la versión 24.2 y que ahora se restaura. Además, los estilos de celda admiten tamaños de fuente relativos, y se ha mejorado el tratamiento de los saltos de línea en celdas referenciadas dentro de archivos XLSX. Los controles de formulario incluidos en esos documentos ahora aparecen en el Navegador, lo que facilita su gestión.

Compatibilidad con Microsoft Office: preservar lo que aún no se puede mostrar

La interoperabilidad con Microsoft Office sigue siendo una prioridad. LibreOffice Chart ahora ofrece un soporte básico de ida y vuelta para los tipos de gráfico más recientes que Microsoft Office escribe en archivos OOXML: caja y bigotes, embudo, Pareto, sunburst, treemap y cascada. Aunque la suite todavía no puede representarlos ni editarlos, muestra un mensaje que identifica el tipo no compatible y conserva la definición original, de modo que un archivo abierto y guardado en LibreOffice regresa intacto a su aplicación de origen. Esta capacidad es crucial en entornos donde conviven ambas suites.

En Calc, se ha mejorado el manejo de los saltos de línea en celdas referenciadas de archivos XLSX, y los controles de formulario de esos documentos ya aparecen en el Navegador. La fundación insiste en que preservar lo que todavía no se puede mostrar es lo que mantiene un documento utilizable más allá del ciclo de vida de la aplicación que lo creó, frente al uso de formatos de archivo excesivamente complejos por parte de un solo fabricante.

LibreOffice 26.8 sin inteligencia artificial y con privacidad garantizada

LibreOffice 26.8 no incorpora ninguna función de IA generativa. Ningún documento se envía a servicios remotos para su procesamiento y ningún componente de la suite necesita acceso a internet para funcionar. Esta es una decisión deliberada, según The Document Foundation, que defiende que cualquier organización que maneje datos confidenciales, sujetos a secreto profesional o de carácter personal necesita saber adónde van esos datos, y la única garantía que resiste una auditoría es que no salgan del equipo.

La suite tampoco incluye publicidad, telemetría, suscripciones ni requisitos de cuenta. Se distribuye bajo la Mozilla Public License v2 y puede implementarse sin restricciones tanto por particulares como por empresas, centros educativos y administraciones públicas. Esta postura contrasta con la tendencia del sector a integrar asistentes de IA conectados a la nube, y refuerza el papel de LibreOffice como una alternativa orientada a la soberanía digital.

Financiación y donaciones: un banner en el Centro de inicio

A partir de esta versión, LibreOffice muestra un banner de donaciones en el Centro de inicio, la pantalla que aparece al abrir la suite sin ningún documento cargado. El aviso se presenta de forma periódica, por ejemplo, cada mes o tras una actualización correcta, y enlaza a la página de donaciones. No aparece en ningún otro lugar del programa y no bloquea ninguna función. La fundación explica que el software utilizado por decenas de millones de personas no se mantiene solo, y que las donaciones son la vía para sostener el desarrollo sin recurrir a publicidad ni a modelos de suscripción.

Además, se ha reducido el espacio dedicado a las donaciones en el Centro de inicio a un solo botón, una decisión que limita la presencia visual de ese mensaje. El cambio entre el plan inicial y la versión final muestra que algunos elementos de la experiencia de usuario se revisaron durante el proceso de preparación del lanzamiento.

Otras mejoras de LibreOffice 26.8: Impress, Draw, accesibilidad y más

Impress y Draw ahora permiten combinar varios tamaños de página dentro de un mismo documento, una función que facilita la creación de presentaciones y dibujos con formatos mixtos. Impress añade secciones para agrupar diapositivas bajo un nombre, muestra nombres personalizados junto a los números y puede convertir listas numeradas en listas con viñetas. En Draw, es posible intercambiar las funciones de la rueda del ratón para que el zoom sea la acción predeterminada.

En accesibilidad, las tablas de Writer informan ahora de la posición de filas y columnas conforme a la especificación ARIA, lo que mejora la forma en que los lectores de pantalla describen su estructura. El selector de caracteres especiales se puede recorrer por completo con el teclado. También se han añadido tamaños de papel desde A0 hasta B3 en la configuración de página, y los diccionarios personalizados cuentan con un filtro de búsqueda.

Disponibilidad de LibreOffice 26.8 y versiones recomendadas

LibreOffice 26.8 puede descargarse de inmediato desde el sitio oficial para Windows, macOS y Linux, en más de 120 idiomas. Las notas de la versión están disponibles en la wiki del proyecto. Para quienes trabajan en entornos de producción, la fundación recomienda mantenerse en la rama estable 26.2.5, cuya siguiente actualización de mantenimiento, la 26.2.6, llegará el 3 de septiembre de 2026. Esa rama alcanzará su fin de vida el 30 de noviembre de 2026.

Las organizaciones que despliegan LibreOffice a gran escala pueden recurrir a las versiones empresariales ofrecidas por las empresas del ecosistema, que incluyen acuerdos de nivel de servicio, soporte profesional y actualizaciones de seguridad durante tres a cinco años. Además, la LibreOffice Conference 2026 se celebrará en Pordenone, Italia, del 10 al 12 de septiembre, con ponencias sobre las novedades de esta versión, el uso educativo y la importancia del formato ODF para la soberanía digital.

En definitiva, LibreOffice 26.8 demuestra que una suite ofimática puede evolucionar sin renunciar a la privacidad ni a la interoperabilidad. Con mejoras en la composición tipográfica, el soporte para escrituras complejas y la compatibilidad con Microsoft Office, esta versión refuerza su posición como alternativa sólida para usuarios y organizaciones que buscan control total sobre sus documentos. La ausencia de IA generativa y la apuesta por el software libre son señales claras de un proyecto que sigue fiel a sus principios.