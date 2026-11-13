The Document Foundation ha publicado LibreOffice 26.8.3, la tercera actualización de mantenimiento de la rama 26.8, con unas 45 correcciones de errores centradas en estabilidad y compatibilidad con Microsoft Office. La versión está disponible para Windows, macOS y Linux.

El paquete corrige cierres inesperados y bloqueos en sus aplicaciones principales, desde la hoja de cálculo Calc hasta la herramienta de dibujo Draw. También introduce cambios para que algunos documentos de Excel y PowerPoint se abran y se comporten mejor, y recuerda que la rama anterior, la 26.2, dejará de recibir actualizaciones el 30 de noviembre de 2026.

¿Qué fallos corrige LibreOffice 26.8.3?

La actualización se centra en problemas que afectaban al uso diario de Writer, Calc, Impress y Draw. The Document Foundation ha señalado que se han corregido «varios bloqueos y cierres inesperados».

En Calc , se repara un fallo al reordenar columnas en tablas dinámicas y un bloqueo al editar el estilo de tabla estándar.

, se repara un fallo al reordenar columnas en tablas dinámicas y un bloqueo al editar el estilo de tabla estándar. En Writer , se corrige un cierre inesperado al insertar una sección alrededor de otra ya anidada.

, se corrige un cierre inesperado al insertar una sección alrededor de otra ya anidada. En Impress y Draw , se resuelven errores al copiar, pegar o pulsar comentarios, además de un fallo al pegar texto sin formato en las notas de Impress.

, se resuelven errores al copiar, pegar o pulsar comentarios, además de un fallo al pegar texto sin formato en las notas de Impress. Se elimina un bucle en el Navegador provocado por formas agrupadas en pies de página, que desde la versión 26.8.0 mantenía un consumo continuo de CPU.

Mejoras en la compatibilidad con Microsoft Office y archivos grandes

Entre los cambios menos visibles pero útiles para quien intercambia documentos, Calc equipara el comportamiento de TEXTBEFORE y TEXTAFTER al de Excel. En archivos de PowerPoint, la numeración con un valor de inicio explícito se muestra ahora correctamente, y los paquetes válidos que no son Zip64 y superan los 2 GiB dejan de marcarse como dañados.

También se han ajustado las reglas de ordenación para kurdo en escritura latina Hawar y para japonés. Son correcciones de detalle que afectan a la forma en que el programa ordena listas y textos en esos idiomas.

¿Qué cambia en Windows, macOS y Linux con la llegada de LibreOffice 26.8.3?

La versión mantiene requisitos distintos según el sistema. En Windows exige Windows 10 o posterior; en macOS necesita Big Sur 11 o una versión más reciente y se ofrece para equipos Intel y Apple Silicon. En Linux se han corregido detalles de integración con el escritorio.

En macOS , se usa la fuente nativa de la interfaz, vuelve a funcionar la firma de documentos con certificado X.509 y se corrigen problemas con archivos adjuntos de Thunderbird.

, se usa la fuente nativa de la interfaz, vuelve a funcionar la firma de documentos con certificado X.509 y se corrigen problemas con archivos adjuntos de Thunderbird. En Linux , se ajusta el color de las barras de menú en KDE Plasma, se reparan estilos de párrafo en la barra lateral GTK3 y mejora el icono alternativo para interfaces oscuras.

, se ajusta el color de las barras de menú en KDE Plasma, se reparan estilos de párrafo en la barra lateral GTK3 y mejora el icono alternativo para interfaces oscuras. El paquete de idioma alemán se descarga por separado, como es habitual en esta distribución.

The Document Foundation mantiene además una postura prudente sobre la inteligencia artificial generativa: no incluye funciones de este tipo activadas por defecto y deja su uso a extensiones y modelos locales que el usuario decida instalar. La organización ha explicado que no rechaza la IA de entrada, pero no incorporará ninguna función a la configuración estándar mientras no cumpla sus condiciones y principios.

¿Hasta cuándo hay soporte y qué conviene hacer?

El calendario de soporte es uno de los puntos prácticos más relevantes. La rama 26.8.x recibirá mantenimiento hasta la primavera de 2027, mientras que la versión 26.2 dejará de recibir parches el 30 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha no habrá más correcciones de errores ni actualizaciones de seguridad para 26.2.

Usuarios de 26.2 : conviene migrar a la rama 26.8 antes del 30 de noviembre de 2026.

: conviene migrar a la rama 26.8 antes del 30 de noviembre de 2026. Usuarios de 26.8 : la serie seguirá recibiendo mantenimiento hasta la primavera de 2027.

: la serie seguirá recibiendo mantenimiento hasta la primavera de 2027. Requisitos: Windows 10 o posterior y macOS Big Sur 11 o posterior; en Linux, la versión está disponible para su instalación.

La actualización está pensada para quienes usan LibreOffice como alternativa gratuita y sin suscripción a las suites de oficina. Al tratarse de un mantenimiento, se centra en reducir fallos, mejorar el intercambio de archivos y dejar claro el calendario de soporte para no quedarse en una rama sin parches.