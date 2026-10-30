The Document Foundation ha publicado LibreOffice 26.8.2 para Windows, macOS y Linux. La comunicación se produjo el 29 de octubre y corresponde al segundo mantenimiento de la rama 26.8. La actualización reúne alrededor de 35 correcciones y pone el acento en la estabilidad, la reproducción multimedia y la compatibilidad con formatos antiguos. Está pensada para quienes ya trabajan con la serie 26.8 y quieren evitar sustos en el día a día.

El paquete sigue siendo una suite ofimática libre y multiplataforma, con módulos como Writer, Calc e Impress, soporte para OpenDocument y compatibilidad con archivos de Microsoft Office. En esta entrega no hay grandes novedades visuales: el foco está en pulir fallos detectados en el uso real y en que el salto desde versiones anteriores resulte menos problemático.

LibreOffice 26.8.2 mejora la estabilidad en macOS y en los módulos principales

Entre los arreglos más visibles, se resuelve un cierre inesperado al arrancar en macOS 27 y otro que aparecía al usar las correcciones automáticas dentro de los campos de formulario de Writer. También se elimina el bloqueo de Impress al desplazarse por las diapositivas mientras hay una reproducción multimedia activa. Son fallos concretos, pero afectan a tareas habituales de edición y presentación, así que el mantenimiento resulta relevante para quienes trabajan con documentos a diario.

Multimedia y ofimática de uso corriente

En Windows vuelve a funcionar la reproducción de archivos MP3 incrustados, una corrección útil para presentaciones con audio. En Calc se incorpora el soporte para consultas web de Microsoft en formato .iqy y se repara una regresión de la versión 26.8.0 que trataba las referencias relativas a hojas copiadas como si fueran absolutas. Además, se impide que ciertos documentos antiguos se abran como texto ilegible. La suma de estas mejoras refuerza el uso cotidiano de hojas de cálculo y presentaciones sin cambiar la filosofía del programa.

Archivos antiguos y compatibilidad en LibreOffice 26.8.2

La compatibilidad con documentos heredados de Microsoft Office vuelve a estar en el punto de mira. Los archivos DOC, PPT y XLS basados en Compound File Binary Format versión 4 se pueden leer de nuevo correctamente, y se evita que algunas hojas XLS antiguas se interpreten como simple texto. Es un detalle técnico, pero importante para equipos que conservan archivos de hace años y necesitan consultarlos o migrarlos sin perder información.

Soporte de la rama 26.2 y paso a 26.8

Esta versión de mantenimiento de LibreOffice 26.8.2 se entiende mejor como una puesta a punto: alrededor de 35 fallos corregidos, menos cierres inesperados en macOS, Writer e Impress, reproducción de MP3 restaurada en Windows y mejor lectura de documentos antiguos. Para quien use la rama 26.8, la actualización resulta sensata antes de que avance el calendario, sobre todo si hay archivos heredados, presentaciones con audio o hojas de cálculo con referencias entre pestañas. La rama 26.2 sigue disponible hasta el 30 de noviembre, pero su relevo se acerca y no llega con novedades espectaculares, sino con la intención de dejar menos cabos sueltos.