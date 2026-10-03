La comunidad de LibreOffice ha dado a conocer LibreOffice 26.8.1, una revisión de mantenimiento dentro de la rama 26.8 que se ha presentado en octubre, poco después de la versión 26.8. El paquete llega con alrededor de cuarenta correcciones (disponibles en la RC1) y no incorpora funciones nuevas: su misión es resolver fallos y mejorar el comportamiento de la suite en el día a día.

El foco principal de esta entrega está en la convivencia con archivos creados en Microsoft Office y en la importación de datos. Por eso, quienes utilicen documentos de Word, Excel o PowerPoint en formato DOCX, XLSX o PPTX notarán que se han pulido varios problemas, mientras que la lectura de texto y CSV con distintos juegos de caracteres también gana fiabilidad.

LibreOffice 26.8.1 introduce mejoras en la compatibilidad con Microsoft Office

Uno de los puntos que más se ha trabajado es la compatibilidad con DOCX, XLSX y PPTX, los formatos utilizados por Word, Excel y PowerPoint. La actualización corrige fallos que podían aparecer al abrir, editar o guardar este tipo de documentos, de modo que el intercambio de archivos entre LibreOffice y la suite de Microsoft resulta menos problemático.

Aunque no se trata de un cambio de funciones, estos arreglos sí pueden notarse en el trabajo diario de quienes comparten documentos con compañeros, clientes o administraciones que usan Microsoft Office. La intención es reducir sorpresas de formato y que el contenido se mantenga lo más fiel posible al original.

Importación de texto y CSV con más garantías

Otro bloque destacado afecta a la importación de archivos de texto y CSV. La nueva versión hace más fiable esta tarea cuando los ficheros usan codificaciones distintas, como UTF-16, ISO Latin 1, chino o japonés. Esto viene a reforzar el interés del proyecto por los diferentes sistemas de escritura.

Para los usuarios que trabajan con datos exportados desde otras herramientas, esta mejora puede ahorrar tiempo y errores al abrir listados, informes o bases de datos en hojas de cálculo. Cuanto más limpia sea la importación, menos ajustes manuales harán falta después para dejar la información en condiciones.

Una actualización de mantenimiento

LibreOffice 26.8.1 se presenta, por tanto, como una versión de mantenimiento. Los aproximadamente cuarenta arreglos se reparten entre distintos problemas detectados por los usuarios, sin introducir novedades funcionales ni cambios en la manera de trabajar con la suite.

La actualización ya está disponible para su descarga y está pensada para quienes siguen la rama 26.8. Quienes necesiten un entorno más conservador pueden esperar o hacer planes para dar el salto más adelante, pero esta revisión ofrece un primer ajuste de estabilidad sobre la versión 26.8.

LibreOffice 26.8.1 llega para limar asperezas en la compatibilidad con Microsoft Office y para que la importación de texto y CSV con codificaciones variadas resulte más segura. No hay funciones nuevas, sino alrededor de cuarenta correcciones orientadas a que el uso cotidiano de la suite sea más predecible, especialmente cuando se comparten archivos DOCX, XLSX o PPTX.