La llegada de LibreOffice 26.2 supone una nueva actualización semestral de la conocida suite ofimática de código abierto, disponible para Windows, macOS y, muy especialmente, para las principales distribuciones de Linux. Esta versión se centra menos en funciones llamativas y más en pulir aquello que suele dar guerra en el día a día: rendimiento, compatibilidad con otros formatos y estabilidad.

En un contexto en el que Microsoft 365 y otros servicios en la nube marcan el paso, LibreOffice mantiene su apuesta por una solución de escritorio sin suscripción, basada en estándares abiertos y con especial atención al usuario profesional y educativo. La edición 26.2 incorpora cambios relevantes en Writer, Calc, Base e Impress, además de ajustes técnicos para Linux y mejoras de seguridad que pueden resultar clave para administraciones públicas, centros educativos y empresas que quieren reducir su dependencia del software propietario.

Novedades generales de LibreOffice 26.2

La Fundación Documental ha orientado esta versión hacia rendimiento, interoperabilidad y manejo de formatos, en lugar de añadir funciones puramente cosméticas. El objetivo es minimizar los problemas al intercambiar documentos con usuarios de Microsoft Office, mejorar el comportamiento de archivos pesados y reforzar el soporte de tecnologías modernas tanto en escritorio como en la nube.

Una de las decisiones más llamativas es que LibreOffice 26.2 abandona la denominación «Community» en la edición dirigida al usuario final. Aunque no se trata de un cambio funcional, sí refleja la intención de presentar la suite como una opción madura y consolidada, especialmente en entornos donde las administraciones y empresas buscan alternativas respaldadas por una comunidad robusta y abierta.

Además, se han afinado numerosas áreas de la interfaz: diálogos con pestañas horizontales, posibilidad de copiar capturas de esos cuadros directamente al portapapeles y un acceso más directo para insertar enlaces desde el menú contextual cuando hay texto seleccionado. Son detalles pequeños, pero que facilitan tareas repetitivas en el trabajo ofimático cotidiano.

Writer: cambios de seguimiento más fiables y maquetación más flexible

El procesador de textos de la suite, Writer, recibe mejoras orientadas a usuarios que trabajan con documentos compartidos, revisiones y estilos complejos. El cuadro de diálogo del corrector ortográfico se ha refinado para gestionar mejor las sugerencias y el flujo de revisión, reduciendo clics y confusiones cuando se repasan textos largos o técnicos.

Una de las novedades más destacadas es el tratamiento más inteligente del seguimiento de cambios en ediciones interdependientes. Cuando varias modificaciones se solapan o entran en conflicto, Writer ofrece ahora más control al usuario para decidir qué versión se mantiene, evitando pérdidas de párrafos o historiales de revisión difíciles de entender. Esto resulta especialmente útil en entornos de trabajo colaborativo frecuentes en universidades, despachos profesionales o equipos distribuidos por distintos países.

En cuanto a maquetación, Writer incorpora opciones de alineación de párrafo «Inicio» y «Fin» independientes de la dirección del texto. Este enfoque facilita reutilizar estilos en documentos tanto en idiomas de escritura de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, sin tener que duplicar configuraciones. También se incluye una función opcional de autodetección de dirección del texto que ajusta automáticamente el sentido de escritura a medida que se teclea.

Para el trabajo con imágenes, se añade una comodidad que muchos usuarios agradecerán: cuando se pega una única imagen en un documento y están activadas las opciones de AutoCaption, Writer puede generar de forma automática un pie o leyenda asociado. Esto agiliza la elaboración de informes, memorias técnicas y trabajos académicos donde cada figura debe ir identificada y numerada.

Calc: mejor integración con Excel y rendimiento reforzado

El módulo de hojas de cálculo, Calc, recibe un conjunto de cambios pensados para quienes manejan grandes volúmenes de datos o trabajan a caballo entre LibreOffice y Microsoft Excel. Entre las mejoras más relevantes está el soporte del formato de portapapeles BIFF12, utilizado por Excel 2007 y versiones posteriores, lo que permite pegar conjuntos de datos muy voluminosos sin pegarse con límites poco claros.

Además, la opción de guardar en formato XLSX se ajusta para que el destino por defecto sea el tipo de archivo «Excel 2010-365». De esta forma, al compartir hojas con compañeros o clientes que siguen utilizando Excel, se reducen los pasos manuales y se minimizan los problemas de compatibilidad. Esto resulta especialmente práctico en organizaciones mixtas donde conviven estaciones con LibreOffice y otras con la suite de Microsoft.

El cuadro de diálogo de ordenación incorpora ahora opciones de orden natural, muy útiles para listas con números de versión, direcciones IP u otras cadenas que no siguen una simple lógica alfanumérica. Gracias a esta función, entradas como «1.2.10» se colocan después de «1.2.9» de manera coherente, y no en posiciones extrañas que obligan a repasar el resultado a mano. Además, las preferencias de orden se guardan junto con el archivo, lo que evita tener que rehacer la configuración cada vez.

En el plano del rendimiento, se han mitigado cuellos de botella en operaciones que antes podían resultar desesperantes: desplazamiento por hojas con muchas columnas ocultas, manejo de gráficos 3D y operaciones intensivas con fórmulas. En conjunto, estas mejoras hacen más llevadero el trabajo con hojas extensas, habituales en análisis financieros, gestión de inventarios o seguimiento de proyectos en empresas.

Calc también incorpora nuevas formas con conectores disponibles desde Insertar > Forma > Conectores, una ayuda para quienes diseñan esquemas, organigramas o flujos de trabajo dentro de la propia hoja de cálculo, sin necesidad de recurrir a herramientas externas.

Base y Chart: bases de datos realmente multiusuario y gráficos 3D más ágiles

El componente de bases de datos, Base, da un salto importante al convertirse en una solución verdaderamente multiusuario. A partir de la versión 26.2, varios usuarios pueden trabajar de forma simultánea sobre la misma base de datos sin los conflictos de bloqueo de archivos que tradicionalmente obligaban a organizarse por turnos. Esta evolución abre la puerta a que pymes, asociaciones y departamentos pequeños se planteen Base como alternativa sencilla a otras soluciones de base de datos para tareas de gestión interna.

Por su parte, el módulo de gráficos, Chart, se beneficia de mejoras de rendimiento notables en la gestión de gráficos 3D. Operaciones como mover o redimensionar estos elementos dentro de documentos y hojas de cálculo resultan ahora más fluidas, lo que reduce la sensación de lentitud al preparar presentaciones o informes visualmente complejos.

Estas mejoras se completan con una aceleración en la representación de gráficos SVG con patrones de relleno, especialmente apreciable en Linux. Quienes trabajan con diagramas vectoriales detallados o plantillas corporativas con elementos SVG notarán una experiencia más suave al desplazarse y editar.

Markdown, formatos y compatibilidad ampliada en LibreOffice 26.2

LibreOffice 26.2 incorpora la posibilidad de importar y exportar archivos Markdown (.md), incluyendo la importación directa desde el portapapeles. Esta opción acerca la suite al flujo de trabajo de desarrolladores, técnicos y creadores de contenido que utilizan Markdown para documentación, blogs o wikis.

Al mismo tiempo, es posible aplicar plantillas ODT o DOCX durante la importación de Markdown, de forma que el contenido se adapte de inmediato a un estilo corporativo o a una maquetación predefinida. Esto resulta útil en organizaciones que gestionan documentación técnica en Markdown pero que luego necesitan generar versiones con un aspecto formal para informes, manuales o documentación oficial.

La compatibilidad con formatos de Microsoft Office sigue siendo una prioridad. Junto al ya mencionado soporte mejorado del portapapeles de Excel y al guardado por defecto en un perfil XLSX moderno, se ha pulido la exportación de tablas flotantes en DOCX desde Writer. Con estos ajustes se busca reducir esos pequeños fallos de maquetación que pueden aparecer al abrir en Word documentos creados originalmente en LibreOffice.

LibreOffice 26.2 introduce cambios técnicos y rendimiento en Linux: nuevo requisito x86-64-v2

En el terreno técnico, la versión 26.2 introduce un cambio importante para usuarios de GNU/Linux: las compilaciones oficiales pasan a basarse en AlmaLinux 9 y exigen un procesador compatible con la especificación x86-64-v2. En la práctica, esto significa que cualquier CPU fabricada aproximadamente a partir de 2009 cumple el requisito sin problemas.

Quienes aún utilicen equipos muy antiguos, como algunos modelos Core 2 Duo, podrían tener dificultades para ejecutar los binarios oficiales de LibreOffice 26.2 en Linux. En esos casos, se recomienda optar por los paquetes que distribuye directamente la propia distribución, o bien mantenerse en versiones anteriores de la suite, ya que las compilaciones de las distros pueden usar un perfil de compatibilidad distinto.

En el apartado gráfico, Skia pasa a ser el motor de renderizado obligatorio en Windows y macOS, mientras que en Linux continúa siendo opcional. Este cambio persigue una experiencia más coherente y estable en sistemas de escritorio modernos. Los usuarios de Linux pueden seguir eligiendo la configuración que mejor se adapte a su entorno y hardware.

La nueva versión también aporta mejoras de rendimiento generales: exportaciones más rápidas a ePub con barra de progreso visible, desplazamiento más fluido por hojas con columnas ocultas, mayor agilidad al mover gráficos en Calc y una representación más ágil de elementos SVG complejos en Linux. En cada lanzamiento se persigue recortar tiempos de espera en tareas habituales, acumulando pequeños avances que, en conjunto, se notan en jornadas de trabajo largas.

Impress y multimedia, BASIC y Python: mejoras para usuarios avanzados

En el módulo de presentaciones, Impress, la principal novedad se centra en los usuarios de Windows: la aplicación pasa a usar Microsoft Media Foundation como base para la reproducción de audio y vídeo en lugar de depender de GStreamer. Esto se traduce en un soporte nativo para códecs tan extendidos como H.264 y AAC sin necesidad de instalar componentes adicionales, lo que simplifica la reproducción de presentaciones con contenido multimedia en ordenadores de oficina y aulas.

Para quienes trabajan con macros heredadas, el entorno de desarrollo de BASIC incorpora una función experimental de autocompletado en la IDE. Ahora es posible obtener sugerencias de métodos y propiedades para objetos, reduciendo errores tipográficos y acelerando la escritura de scripts. Aunque se trata de una característica en fase temprana, puede ser un alivio para administradores y usuarios avanzados que mantienen soluciones internas basadas en macros.

La integración de Python 3.12 junto con módulos adicionales como sqlite3, venv, lzma y dbm amplía las posibilidades para automatizar tareas e integrar LibreOffice en flujos de trabajo más complejos. Estas capacidades resultan interesantes para departamentos de TI en organizaciones que desarrollan herramientas internas apoyadas en scripts y complementos.

Seguridad y cifrado ODF reforzado en LibreOffice 26.2

En materia de seguridad, la versión 26.2 incorpora un experimento especialmente relevante para entornos que manejan documentos confidenciales o datos personales. Se introduce un modo de cifrado ODF denominado de forma informal «ODF Wholesome Encryption», que utiliza Argon2id para el derivado de contraseñas y AES-GCM para el cifrado de contenidos.

Este enfoque permite verificar si un archivo cifrado ha sido manipulado antes de abrirlo, reforzando la integridad del documento. Aunque la función se presenta como experimental, apunta a un futuro en el que el estándar ODF pueda ofrecer un nivel de protección más robusto, algo especialmente importante para administraciones públicas que deben cumplir marcos normativos estrictos en materia de protección de datos.

Mejoras en servicios en la nube y autenticación

LibreOffice 26.2 también presta atención a la interacción con servicios en la nube, un apartado que gana peso en el trabajo híbrido. Se han introducido mejoras en el flujo de autenticación con Google Drive, haciendo más fiable la conexión y gestión de documentos almacenados en este servicio. De momento, parte de estas mejoras no se aplican íntegramente a Linux, pero marcan el rumbo de una integración más pulida con plataformas online.

Este tipo de avances facilita la convivencia entre archivos locales y documentos en la nube, un escenario muy común en pymes, centros educativos y profesionales que combinan almacenamiento propio con servicios como Drive. Aunque LibreOffice no compite directamente con las suites 100 % web, sí ofrece puentes que permiten trabajar con documentos en distintos entornos sin renunciar al control local.

Instalación y disponibilidad de LibreOffice 26.2

LibreOffice 26.2 puede descargarse ya desde el sitio web oficial de LibreOffice.org en paquetes para Windows, macOS y Linux. En el caso de las distribuciones GNU/Linux más populares, como Ubuntu, Debian, Fedora, openSUSE o Linux Mint, la actualización llegará progresivamente a través de sus repositorios o de canales específicos como paquetes DEB, RPM, Snap o Flatpak.

Los usuarios de Ubuntu cuentan con varias opciones: descargar directamente el paquete DEB desde la web oficial, esperar a que se actualicen las versiones en Snap o Flathub, o recurrir a repositorios como el LibreOffice Fresh PPA, que suele recibir la nueva versión con un pequeño desfase respecto al anuncio inicial. Conviene recordar que Ubuntu no suele incorporar versiones recientes de LibreOffice en lanzamientos LTS ya publicados, por lo que quienes estén en 22.04 o 24.04 y quieran las últimas funciones antes de tiempo deberán optar por uno de estos métodos alternativos.

En cualquier caso, la suite seguirá integrándose en futuros lanzamientos de distribuciones. La planificación actual contempla que LibreOffice 26.2 forme parte de futuras versiones LTS de sistemas como Ubuntu, lo que asegura su presencia en entornos donde la estabilidad y el soporte prolongado son prioritarios.

Con este lanzamiento, LibreOffice refuerza su papel como opción sólida y fiable frente a las suites ofimáticas propietarias, apostando por la compatibilidad con formatos extendidos, la mejora del rendimiento en tareas reales y el impulso de estándares abiertos. Sin grandes estridencias de marketing ni funciones puramente de escaparate, la versión 26.2 pule aspectos que marcan la diferencia cuando se trabaja a diario con documentos, hojas de cálculo, bases de datos y presentaciones.