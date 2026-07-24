LibreOffice 26.2.5 ya está disponible con 21 correcciones y mejoras de estabilidad

LibreOffice 26.2.5 ya está disponible como una nueva actualización de mantenimiento de la suite ofimática de código abierto, centrada principalmente en mejorar la estabilidad general del programa. Esta versión incorpora 21 correcciones de errores (disponibles en las notas de la RC1 y RC2) que afectan a diferentes apartados de la aplicación, con ajustes en herramientas como Writer, Calc y otros componentes internos para ofrecer una experiencia más fiable a los usuarios.

La nueva actualización forma parte de la rama 26.2 y no busca introducir grandes cambios visuales, sino solucionar problemas detectados en versiones anteriores y mejorar el funcionamiento diario. Con esta versión, The Document Foundation continúa puliendo una de las alternativas libres más populares frente a otras suites ofimáticas comerciales, reforzando la compatibilidad con diferentes formatos de documentos y sistemas operativos.

LibreOffice 26.2.5 mejora Writer, Calc y la compatibilidad con documentos

Entre las mejoras incluidas en LibreOffice 26.2.5 destacan varias correcciones relacionadas con Writer, el procesador de textos de la suite. Esta actualización soluciona problemas de visualización con determinados documentos, errores relacionados con campos de texto y algunos comportamientos inesperados de las funciones de autocorrección.

Los usuarios de Calc también reciben mejoras importantes. La herramienta de hojas de cálculo incorpora ajustes en algunas funciones, optimizaciones relacionadas con la compatibilidad con archivos de Microsoft Excel y soluciones para problemas que podían afectar al cálculo de determinadas fórmulas. También se han añadido mejoras de compatibilidad con nuevos símbolos y elementos utilizados en documentos internacionales.

Además de los cambios específicos en Writer y Calc, LibreOffice 26.2.5 incluye correcciones generales relacionadas con la interfaz, la accesibilidad y la representación de documentos. Algunos problemas con menús contextuales, alineación de elementos y visualización de contenidos han sido solucionados para conseguir un comportamiento más consistente.

Otro aspecto destacado de esta versión afecta al sistema de renderizado gráfico Skia en Windows y macOS. Debido a ciertos informes de bloqueos y problemas de estabilidad, esta función pasa a mantenerse como experimental y deja de estar activada de forma predeterminada en estos sistemas.

La llegada de LibreOffice 26.2.5 supone una actualización recomendable para quienes ya utilizan la rama 26.2, especialmente para usuarios que buscan una suite ofimática más estable y con menos errores. Aunque no incluye grandes novedades visibles, las mejoras internas permiten disfrutar de un entorno de trabajo más sólido para crear documentos, gestionar hojas de cálculo y preparar presentaciones.

La nueva versión está disponible para Linux, Windows y macOS, y los usuarios de distribuciones Linux podrán recibirla mediante los repositorios oficiales cuando sus mantenedores incorporen los nuevos paquetes.