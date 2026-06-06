Parece que los desarrolladores de The Document Foundation no se han tomado ni un respiro este mes y ya tenemos entre nosotros una nueva revisión del paquete ofimático más popular del mundillo open source. La llegada de LibreOffice 26.2.4 supone un paso adelante necesario para todos aquellos que dependen de estas herramientas en su día a día, ya sea para redactar informes, cuadrar presupuestos o montar presentaciones de esas que quitan el hipo. No estamos ante un cambio radical en la interfaz, pero oye, la estabilidad que se gana con estos parches es canela en rama para el usuario que no quiere líos.

Para los que andamos trasteando con documentos a diario, este tipo de noticias son las que nos dan la vida, porque a nadie le gusta que el programa se cuelgue justo antes de guardar. Esta entrega viene a ser la cuarta actualización de mantenimiento de la serie actual, consolidando un ecosistema que cada vez se siente más robusto y fiable. Es una de esas actualizaciones que, aunque no luzcan mucho a simple vista, son las que realmente mantienen el motor bien engrasado para que todo fluya sin tirones innecesarios.

Un aluvión de correcciones bajo el capó

Si nos ponemos a mirar las notas del parche (disponibles en las de la RC1 y RC2), la verdad es que la lista de arreglos es bastante contundente. Se han pulido detalles en Writer, Calc y Impress, logrando que más de sesenta errores críticos que los usuarios habían reportado en semanas anteriores pasen a mejor vida. Muchos de estos fallos tenían que ver con cierres inesperados al manejar archivos de gran tamaño o con ciertos problemas visuales que aparecían en sistemas operativos específicos, algo que en territorio europeo es fundamental dada la variedad de configuraciones que manejamos en oficinas y hogares.

Lo bueno de esta versión es que se nota que han escuchado a la comunidad. No es solo que el programa vaya más rápido, sino que se ha metido mano a la interoperabilidad con formatos de Microsoft Office, un punto que siempre suele ser el talón de Aquiles de las alternativas libres. Ahora, al abrir un documento complejo que viene de Word o Excel, es mucho menos probable que nos encontremos con tablas movidas o fuentes que no coinciden, algo que se agradece un montón para no perder tiempo recolocando cada cosa en su sitio.

Disponibilidad de LibreOffice 26.2.4 y recomendaciones de instalación

Como suele ser habitual en la casa, la descarga de LibreOffice 26.2.4 está disponible para las principales plataformas, incluyendo Windows, macOS y, por supuesto, las distintas distribuciones de Linux que tanto gustan por aquí. Si eres de los que prefiere la máxima estabilidad posible por encima de tener las últimas funciones, quizás te convenga esperar un poco, pero si te gusta ir a la última y probar las mejoras de rendimiento antes que nadie, esta actualización es para ti. Es una maravilla ver cómo un proyecto comunitario sigue plantando cara a los gigantes del software con esta constancia en sus lanzamientos.

La suite sigue demostrando que no hace falta pasar por caja para tener herramientas de calidad profesional que cumplan con los estándares actuales. Con esta puesta al día, se garantiza que tanto estudiantes como profesionales tengan a su disposición un software que no solo es gratuito, sino que además respeta la privacidad y apuesta por formatos abiertos de forma decidida. Es una opción redonda para quien quiera desprenderse de suscripciones mensuales y busque una alternativa que funcione a las mil maravillas en cualquier equipo moderno o incluso en ordenadores con unos cuantos años encima.