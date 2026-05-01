Para quienes buscan desde hace tiempo una suite ofimática fiable sin pasar por caja con Microsoft Office, LibreOffice se ha consolidado como una de las alternativas más sólidas. Su carácter de proyecto de código abierto, mantenido por una amplia comunidad, y el hecho de ser totalmente gratuito lo han convertido en una opción muy extendida tanto en hogares como en pymes.

En este contexto, The Document Foundation ha publicado LibreOffice 26.2.3, la tercera actualización de mantenimiento de la rama 26.2, que vio la luz a comienzos de febrero. No se trata de una gran versión revolucionaria, sino de una entrega pensada para pulir la experiencia: corrige fallos(38 en la RC1 y 5 más en la RC2), mejora la estabilidad general de sus aplicaciones y refuerza la compatibilidad con distintos formatos de archivo, algo especialmente relevante para quienes trabajan a diario con documentos de Microsoft Office.

Qué aporta LibreOffice 26.2.3 a la suite ofimática

LibreOffice agrupa varias aplicaciones ofimáticas que pueden sustituir sin demasiados problemas a Word, Excel o PowerPoint, con Writer para el procesado de texto, Calc para hojas de cálculo e Impress para presentaciones, entre otras. La versión 26.2.3 no introduce un cambio radical en estas herramientas, pero sí incorpora una batería de ajustes que buscan hacerlas más robustas y eficientes en el día a día.

Según la información difundida por la organización, esta actualización se centra en una amplia corrección de errores detectados en la rama 26.2 y en diversas mejoras internas. Estas correcciones afectan tanto a pequeños detalles visuales como a problemas de rendimiento, cuelgues puntuales o comportamientos inesperados al trabajar con determinados tipos de archivo.

Otro de los ejes de la versión 26.2.3 es la mejoría general de la estabilidad en todas las aplicaciones de la suite. Writer, Calc, Impress y Draw reciben ajustes específicos para reducir cierres inesperados, hacer más predecible el funcionamiento de ciertos comandos y garantizar una experiencia más consistente en entornos de trabajo intensivo, algo especialmente valorado en oficinas, centros educativos y administraciones públicas que dependen del paquete a diario.

Mejoras en productividad y nuevos flujos de trabajo

Más allá de corregir errores, LibreOffice 26.2.3 incorpora ajustes pensados para facilitar los flujos de trabajo de productividad habituales. Aunque no se detallan una por una todas las pequeñas novedades, la fundación destaca cambios que agilizan tareas rutinarias, simplifican algunos procesos y pulen la interacción con el usuario en varios apartados de la suite.

En Writer, el procesador de textos, se añaden nuevos estilos y opciones orientadas a documentos largos, como informes técnicos, trabajos académicos o memorias corporativas. Estos estilos ayudan a estructurar mejor los contenidos extensos, a mantener una maquetación más uniforme y a manejar índices, encabezados y pies de página con mayor comodidad.

Calc, la aplicación de hojas de cálculo, también recibe formas adicionales de trabajar con datos, lo que se traduce en funciones mejoradas y ajustes en la forma de gestionar tablas y rangos. Para usuarios que manejan grandes volúmenes de información numérica, estadísticas o presupuestos, estos cambios pueden suponer un pequeño salto en comodidad sin necesidad de aprender desde cero nuevas herramientas.

Exportación EPUB más rápida

LibreOffice lleva tiempo permitiendo exportar documentos a formato EPUB, muy utilizado para libros electrónicos y publicaciones digitales. En la versión 26.2.3, este proceso se ha optimizado para que resulte más ágil y eficiente, reduciendo tiempos de espera al generar archivos en este estándar.

Esta mejora es especialmente interesante para usuarios y organizaciones que preparan manuales, guías o contenidos educativos destinados a leerse en lectores de e-books, tablets o móviles. En entornos como centros educativos o proyectos editoriales que apuestan por el software libre, poder generar EPUB de manera más rápida simplifica los ciclos de revisión y publicación.

Además, una exportación más fluida permite experimentar con distintas versiones y maquetaciones sin que cada prueba suponga un retraso notable, lo que puede ayudar a afinar el formato final del documento antes de su distribución al público.

Rendimiento gráfico mejorado con Skia en Windows y macOS

Otro de los cambios relevantes de LibreOffice 26.2.3 es la adopción del renderizado Skia como opción obligatoria en equipos con Windows y macOS. Skia es una biblioteca gráfica utilizada en numerosos proyectos de software para acelerar el dibujo en pantalla y mejorar la respuesta de la interfaz.

Al hacer que este motor gráfico sea el estándar en estos sistemas, The Document Foundation busca ofrecer un rendimiento más consistente y fluido en la mayoría de equipos modernos. Esto se nota, por ejemplo, al desplazarse por documentos muy largos, al trabajar con presentaciones con muchos elementos gráficos o al manipular diagramas y dibujos complejos.

Para usuarios que ejecutan LibreOffice en hardware relativamente reciente, esta decisión puede traducirse en una sensación de mayor suavidad al interactuar con la suite, reduciendo pequeños retardos que en el día a día terminan resultando molestos. También aporta una base más homogénea para futuras mejoras visuales y de rendimiento en versiones posteriores.

Compatibilidad reforzada con formatos de Microsoft Office

Uno de los aspectos clave para que LibreOffice pueda adoptarse de forma masiva en empresas, administraciones y centros educativos es su compatibilidad con los formatos de Microsoft Office. La versión 26.2.3 sigue avanzando en esta línea, con nuevas mejoras a la hora de abrir y guardar documentos en estos tipos de archivo.

En concreto, se incorporan ajustes adicionales en los filtros de importación y exportación para formatos como DOCX, XLSX o PPTX. El objetivo es reducir diferencias de maquetación, evitar pérdidas de elementos gráficos y lograr que, al intercambiar documentos entre usuarios de LibreOffice y de Office, la apariencia y el contenido se mantengan lo más fieles posible.

Estos avances son especialmente relevantes en contextos donde conviven distintos paquetes ofimáticos y es habitual enviar documentos entre departamentos, organismos públicos o socios internacionales. Una compatibilidad más fina contribuye a minimizar problemas de comunicación y reduce el tiempo dedicado a revisar y corregir desajustes de formato.

Optimización para archivos grandes y rendimiento interno

LibreOffice 26.2.3 también llega con optimizaciones internas destinadas a mejorar el manejo de archivos de gran tamaño. Se ha trabajado en agilizar la apertura y el tratamiento de documentos complejos, con muchas páginas, imágenes o datos, que en versiones anteriores podían tardar más en cargar.

Estas mejoras afectan tanto a Writer como a Calc, Impress y Draw, de forma que toda la suite se beneficia de tiempos de respuesta más cortos en escenarios exigentes. Para quienes gestionan voluminosas hojas de cálculo, informes técnicos extensos o presentaciones cargadas de gráficos, este tipo de ajustes marcan la diferencia en el uso diario.

Junto a esto, la organización señala optimizaciones generales en el funcionamiento interno de las aplicaciones. Aunque muchas de ellas no son visibles para el usuario, se traducen en un comportamiento más estable, un consumo de recursos más equilibrado y menos incidencias inesperadas al utilizar varias funciones al mismo tiempo.

Disponibilidad en Windows, macOS y Linux

Como es habitual en el proyecto, LibreOffice 26.2.3 está disponible para los principales sistemas operativos de escritorio: Windows, macOS y las distintas distribuciones Linux. Esta amplitud de plataformas resulta especialmente útil para organizaciones que combinan varios tipos de equipos en su parque informático.

Es frecuente que administraciones públicas, universidades y empresas opten por entornos mixtos donde conviven ordenadores con diferentes sistemas. El hecho de contar con la misma suite ofimática en todos ellos simplifica la formación de los usuarios, la gestión de documentos y el soporte técnico, al reducir el número de herramientas distintas que deben mantenerse.

Además, el carácter de software libre y gratuito de LibreOffice permite desplegar la suite sin costes de licencia, algo que tiene un impacto directo en los presupuestos, especialmente en organismos públicos y pequeñas empresas que buscan optimizar gastos sin renunciar a un conjunto de herramientas completo.

Mirando al futuro: el desarrollo de LibreOffice 26.8

Mientras se distribuye la versión 26.2.3, la comunidad y The Document Foundation continúan trabajando en la próxima gran entrega de la suite: LibreOffice 26.8. Esta versión está prevista para agosto de 2026 y se espera que incluya un conjunto más amplio de novedades y cambios relevantes.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles, la organización ya ha adelantado que LibreOffice 26.8 llegará con mejoras importantes en varias áreas de la suite. Es previsible que se profundice en la compatibilidad con otros formatos, se introduzcan funciones adicionales en Writer, Calc e Impress y se sigan puliendo el rendimiento y la estabilidad, siguiendo la línea marcada por las actualizaciones de mantenimiento.

La combinación entre actualizaciones de corrección como la 26.2.3 y versiones principales como la futura 26.8 permite que el proyecto avance de forma sostenida, ofreciendo a sus usuarios una herramienta en constante evolución que trata de responder a las necesidades reales que van surgiendo tanto en el ámbito doméstico como profesional.

Con este conjunto de cambios, LibreOffice 26.2.3 se posiciona como una actualización recomendable para quienes ya utilizan la suite y quieren ganar en estabilidad, compatibilidad y rendimiento sin modificar sus hábitos de trabajo. Al mismo tiempo, refuerza el atractivo del proyecto como alternativa gratuita y de código abierto a las soluciones comerciales.