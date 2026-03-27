The Document Foundation ha puesto a disposición de la comunidad la segunda actualización de mantenimiento de la serie LibreOffice 26.2. Esta nueva versión, identificada como LibreOffice 26.2.2, se centra en pulir la experiencia de usuario eliminando fallos y mejorando la estabilidad general del paquete ofimático.

Apenas treinta días después del lanzamiento de LibreOffice 26.2.1, esta nueva actualización de punto integra los aportes de desarrolladores voluntarios, equipos de aseguramiento de calidad y empresas colaboradoras. El resultado es una versión más sólida que resuelve incidencias reportadas por los usuarios, desde cierres inesperados hasta pequeños problemas de interfaz.

LibreOffice 26.2.2 soluciona ochenta y seis problemas

De acuerdo con el registro oficial de cambios, LibreOffice 26.2.2 incorpora un total de 86 correcciones. Quienes deseen consultar el detalle pueden revisar las bitácoras de las versiones candidatas RC1 y RC2. Los paquetes binarios ya están accesibles en el sitio web del proyecto para distribuciones GNU/Linux basadas en DEB y RPM, así como el código fuente para integradores de sistemas.

Para quienes instalaron LibreOffice 26.2 o 26.2.1 desde los repositorios de su distribución, se recomienda aguardar a que la actualización 26.2.2 esté disponible en esos repositorios antes de proceder con la actualización. De esta forma se garantiza la compatibilidad con la gestión de paquetes nativa.

La versión mayor 26.2 se lanzó originalmente el 4 de febrero de 2026 e introdujo cambios notables: la opción de utilizar pestañas horizontales en lugar de verticales en los diálogos, la posibilidad de insertar hipervínculos desde el menú contextual al tener texto seleccionado, y la función de copiar capturas de pantalla de cuadros de diálogo al portapapeles, entre otras mejoras.

La serie 26.2 contará con siete actualizaciones de mantenimiento hasta el 30 de noviembre de 2026. La siguiente revisión, LibreOffice 26.2.3, está prevista para finales de abril de 2026. Desde la fundación recomiendan actualizar a la versión 26.2.2 cuanto antes para disfrutar de un entorno más estable.

Para entornos corporativos, The Document Foundation recuerda que existe la familia LibreOffice Enterprise, ofrecida por los proveedores del ecosistema con soporte ampliado. El mismo día también se publicó LibreOffice 25.8.6, correspondiente a la serie anterior, que resuelve 27 errores.