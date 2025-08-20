Seis meses después de la anterior actualización mayor, LibreOffice 25.8 ya está disponible como la nueva versión estable de la suite ofimática de The Document Foundation, con un foco claro en velocidad, estabilidad e interoperabilidad. La actualización llega con cambios profundos en el motor de maquetación y en la interfaz para facilitar la adopción por parte de usuarios nuevos y avanzados.

Además de las mejoras técnicas, la suite refuerza el control local de los documentos: no requiere conexión, no incorpora telemetría y ofrece opciones de privacidad que encajan con organizaciones y particulares que evitan dependencias en plataformas de terceros. Entre las grandes novedades destacan la exportación a PDF 2.0 y un modo Visor a nivel de aplicación.

Novedades generales de LibreOffice 25.8

El rendimiento da un salto notable: Writer y Calc abren archivos hasta un 30% más rápido, el desplazamiento por documentos voluminosos es más fluido y la gestión de memoria se ha optimizado para escritorios virtuales y thin clients. También se ha revisado a fondo la separación silábica y el espaciado entre palabras para una composición más precisa.

La ventana de bienvenida y el panel de novedades se han renovado para facilitar la elección de la interfaz y las opciones de apariencia, permitiendo personalizar el aspecto de la suite desde el primer arranque.

Se introduce un modo Visor (solo lectura) de alcance global que abre los documentos sin habilitar herramientas de edición, ideal para revisar archivos o evitar cambios accidentales. También es posible mostrar las imágenes de fondo como miniatura bitmap y se añade compatibilidad de cifrado con SHA384 + AES_192.

En el terreno PDF, la firma con sello de tiempo en la exportación ahora requiere un único cálculo criptográfico (antes eran dos) y ya se pueden importar PDFs híbridos cifrados. Otra novedad práctica: se importan los autofiltros procedentes de archivos MS Excel XML y se añade la moneda Bitcoin a los formatos numéricos.

La suite amplía sus posibilidades de automatización con nuevos servicios en ScriptForge y mejora la interoperabilidad con DOCX, XLSX y PPTX, reduciendo discrepancias de formato al abrir documentos de Microsoft Office.

En la interfaz, ahora es posible abrir el diálogo Editar campo en documentos de solo lectura, ajustar la coincidencia de diacríticos en la búsqueda rápida, mostrar/ocultar la contraseña desde un botón y añadir hipervínculos desde el menú contextual.

Writer: maquetación, revisión y control más finos

Writer incorpora la regla de partición “Mover línea” para decidir si dividir o no las palabras de la última línea de página y, en su caso, desplazar la línea completa a la siguiente página. Se añaden zonas de final para párrafo, columna, página y pliego, junto a parámetros de espaciado mínimo, deseado y máximo entre palabras.

Los campos de índice muestran ahora en sus descripciones emergentes teclas primaria y secundaria, y el Navegador para títulos incluye un tooltip con el recuento de palabras y caracteres del esquema que abarca los subniveles.

Se añade un comando para insertar un salto de párrafo antes de una tabla y se mejora el control de la selección de texto durante el desplazamiento, lo que evita selecciones indeseadas al revisar documentos largos.

Para entornos con documentos protegidos, hay un nuevo diálogo que permite copiar el contenido de un campo desde un archivo de solo lectura. También llega un campo que muestra el cómputo de páginas de un rango hasta el siguiente reinicio de numeración, y un comando para convertir campos en texto plano.

En el seguimiento de cambios, Writer trae registro por ventana, la posibilidad de “reinstaurar” modificaciones, un soporte más robusto de cambios interdependientes, una opción para redactar imágenes en el diálogo de auto-redacción y la capacidad de fijar el idioma de ciertos signos de puntuación.

Calc: nuevas funciones y más control al importar

La hoja de cálculo suma un amplio paquete de funciones: CHOOSECOLS, CHOOSEROWS, DROP, EXPAND, HSTACK, TAKE, TEXTAFTER, TEXTBEFORE, TEXTSPLIT, TOCOL, TOROW, VSTACK, WRAPCOLS y WRAPROWS, ampliando notablemente las posibilidades de transformación de datos.

Al importar CSV, una casilla “Mostrar siempre al importar” permite decidir si el asistente de texto aparece o no por defecto. Además, el diálogo de Importación de texto se muestra solo cuando se usa Pegado especial, evitando interrupciones innecesarias en pegados normales.

Se pueden personalizar los operadores en los conjuntos de iconos del formato condicional, se añade “Borrar filtro automático” al menú contextual y ahora los objetos OLE (como gráficos) se redimensionan proporcionalmente.

Impress y Draw: tipografías, maquetas y flujo de trabajo

Impress mejora la gestión de fuentes con PPTX, con soporte de fuentes incrustadas y un algoritmo más fino para decidir qué tipografías deben incrustarse al exportar. También es posible modificar cuántas diapositivas se muestran por fila en el Clasificador usando Ctrl + rueda .

Otra mejora de productividad: ahora se pueden copiar las diapositivas maestras en Impress y, en Draw, se muestran los límites de los márgenes de página (desactivable con la opción experta Draw::Misc::TextObject::ShowBoundary ) y se pueden copiar las páginas maestras.

Rendimiento, privacidad e interoperabilidad

Con esta versión, la suite refuerza su propuesta de rapidez y eficiencia, especialmente en equipos modestos o virtualizados. La prioridad por el procesamiento local sin recolección de datos personales se mantiene, alejándose de dependencias con servicios en la nube.

En organizaciones que conviven con formatos de Microsoft Office, las mejoras de compatibilidad con DOCX, XLSX y PPTX reducen conflictos de formato y acercan el resultado final a lo esperado al intercambiar documentos.

Disponibilidad de LibreOffice 25.8, plataformas y soporte

La descarga ya está disponible en la web oficial como binarios listos para instalar en distribuciones GNU/Linux de 64 bits (DEB y RPM), además del código fuente para otros entornos. El plan de soporte incluye siete actualizaciones de mantenimiento hasta el 12 de junio de 2026; la primera, LibreOffice 25.8.1, está prevista para principios o mediados de septiembre.

En el ámbito de sistemas, este lanzamiento deja atrás Windows 7, Windows 8 y arquitecturas de 32 bits; además, los usuarios de macOS 10.15 recibirán aquí su última actualización compatible. Como siempre, conviene vigilar los repositorios estables de cada distribución para la llegada de la nueva versión.

LibreOffice 25.8 llega con mejoras palpables de rendimiento, un modo Visor para revisiones seguras, exportación a PDF 2.0, avances en seguridad y una larga lista de novedades en Writer, Calc, Impress y Draw que refinan la experiencia diaria y elevan la interoperabilidad con otros formatos.