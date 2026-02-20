LibreOffice 25.8.5 ya está disponible como actualización de mantenimiento de la rama estable de esta conocida suite ofimática de código abierto. Se trata de una revisión centrada en pulir detalles, corregir fallos y ofrecer una experiencia más sólida tanto en equipos domésticos como en entornos profesionales en Europa y España.

Aunque no introduce grandes cambios visibles, esta entrega se ha orientado a afinar la estabilidad general, la fiabilidad y la compatibilidad con documentos procedentes de otras suites, reduciendo cuelgues, errores molestos y pequeños fallos de funcionamiento que la comunidad había ido reportando durante los últimos meses.

Qué aporta LibreOffice 25.8.5 respecto a versiones anteriores

LibreOffice 25.8.5 llega como la quinta actualización de mantenimiento de la serie 25.8, apenas un par de meses después de la anterior 25.8.4. La Document Foundation explica que esta entrega está dedicada a resolver incidencias detectadas por usuarios y testers, con el objetivo de que la rama 25.8 siga siendo la opción más segura para quienes priorizan estabilidad por encima de novedades rompedoras.

En total, la actualización integra más de 60 correcciones de errores (en algunas fuentes se habla de 62-63 arreglos, según se cuente cada cambio), distribuidas entre los distintos módulos de la suite: el procesador de textos Writer, la hoja de cálculo Calc, el creador de presentaciones Impress, el gestor de bases de datos Base, la herramienta de dibujo Draw y el editor de fórmulas Math.

Buena parte de estos parches se han probado previamente en las versiones candidatas RC1 y RC2, cuyos listados de arreglos se han ido publicando de forma detallada en el wiki de The Document Foundation. A partir de esas pruebas y del feedback de la comunidad se ha consolidado el paquete final que ahora se distribuye como versión estable 25.8.5.

LibreOffice 25.8.5 introduce mejoras de estabilidad y reducción de cuelgues

Uno de los focos de este lanzamiento es reforzar la estabilidad en el uso diario. Se han corregido diversos fallos que podían provocar cierres inesperados al abrir determinados documentos, realizar operaciones complejas en hojas de cálculo o trabajar con presentaciones que combinan imágenes, gráficos y efectos.

También se han abordado errores que no llegaban a provocar un crash, pero sí generaban comportamientos erráticos o molestos, como problemas puntuales al actualizar campos, pequeños fallos de redibujado de la interfaz o incoherencias al manipular elementos incrustados en documentos largos.

Este tipo de correcciones son especialmente relevantes en contextos profesionales, educativos o de administración pública en España y el resto de Europa, donde se exige que la suite de oficina responda de forma predecible y minimice el riesgo de pérdida de trabajo en documentos extensos o en hojas de cálculo con muchos datos.

Compatibilidad con formatos de Microsoft Office y PDF

Otro apartado clave de LibreOffice 25.8.5 es la mejora de la compatibilidad con formatos de terceros. La actualización incluye ajustes relacionados con archivos de Microsoft Word y Excel, así como con documentos en formatos PDF y RTF, que muchas organizaciones siguen utilizando como base de intercambio de información.

En la práctica, estos cambios se traducen en una apertura y guardado más fiables de archivos DOCX, XLSX y otros formatos de Microsoft Office, reduciendo problemas de maquetación, desajustes en tablas, fórmulas que no se interpretaban correctamente o elementos de diseño que podían cambiar de posición al convertir de una suite a otra.

Dentro del trabajo con PDF, la rama 25.8 ya destacaba por incorporar soporte mejorado para el estándar PDF 2.0, ofreciendo más control sobre las opciones de exportación y la seguridad de los documentos generados. La versión 25.8.5 continúa afinando este comportamiento para que el flujo de trabajo de «editar en LibreOffice y distribuir en PDF» sea lo más fiable posible, algo muy habitual en empresas y administraciones europeas.

Ajustes en la interfaz y experiencia de uso

La actualización también incluye pequeños retoques de usabilidad e interfaz que, sin ser espectaculares, ayudan a que el día a día con LibreOffice resulte más cómodo. Se han corregido detalles visuales, comportamientos de menús y paneles, así como cuestiones de accesibilidad y presentación en distintas plataformas.

Estos cambios están en línea con el objetivo de la rama 25.8, presentada bajo la idea de ser una plataforma “más inteligente, más rápida y más fiable”. La versión 25.8.5 toma esa base y se centra en eliminar aristas, algo que perciben especialmente quienes pasan muchas horas delante de la suite creando o editando documentos.

Al mismo tiempo, se mantiene la filosofía habitual del proyecto: ofrecer un paquete ofimático libre, gratuito y multiplataforma, desarrollado de manera colaborativa por una comunidad amplia de desarrolladores, traductores, testers, empresas colaboradoras y voluntariado.

LibreOffice 25.8.5 en macOS: requisitos y soporte

En el caso de macOS, LibreOffice 25.8.5 está disponible en dos variantes diferenciadas: una para procesadores Intel y otra optimizada para equipos con Apple Silicon (como las series M1, M2 y posteriores). Esta separación permite aprovechar mejor las capacidades de cada arquitectura y mejorar el rendimiento general de la suite en ordenadores Mac recientes.

La versión 25.8.5 puede ejecutarse a partir de macOS Catalina 10.15, lo que la hace accesible para una base amplia de usuarios que no han actualizado a versiones de sistema más recientes. Para quienes se planteen dar el salto a la rama posterior 26.2 de LibreOffice, conviene tener en cuenta que esa línea ya exige al menos macOS Big Sur 11, por lo que 25.8.x seguirá siendo una opción importante para equipos algo más antiguos.

Según el plan de lanzamiento de la Document Foundation, la rama 25.8 seguirá recibiendo actualizaciones hasta, al menos, la primavera de 2026, con al menos dos versiones de mantenimiento adicionales (25.8.6 y 25.8.7) previstas en el calendario oficial. Esto convierte a 25.8.5 en un punto intermedio sólido dentro de un ciclo de soporte pensado para ofrecer continuidad.

LibreOffice 25.8.5 se consolida así como una versión pensada para quienes valoran sobre todo la fiabilidad, la compatibilidad de documentos y la tranquilidad de trabajar con una suite que prioriza la corrección de fallos por encima de grandes titulares, algo especialmente relevante en el contexto europeo, donde la adopción de soluciones libres suele venir acompañada de exigencias de estabilidad y soporte a medio plazo.