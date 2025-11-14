LibreOffice se ha consolidado como una alternativa real a otras suites de oficina y, con la llegada de LibreOffice 25.8.3, pone el foco en pulir la experiencia del día a día sin cambios disruptivos.

Se trata de una actualización de mantenimiento que prioriza estabilidad y fiabilidad por encima de grandes funciones, siguiendo el ciclo habitual de The Document Foundation y su comunidad de voluntariado.

Qué cambia en LibreOffice 25.8.3

Según el anuncio oficial, esta revisión corrige 70 fallos respecto a la v25.8.2, abordando cuelgues, errores de importación/exportación y pequeños problemas que mermaban la experiencia en Writer, Calc e Impress.

El equipo ha reforzado la compatibilidad con formatos de Microsoft (DOCX, XLSX, PPTX y RTF) y no se han comunicado vulnerabilidades críticas en esta tanda; los detalles figuran en los changelogs de RC1 y RC2 disponibles en el wiki de la fundación (Releases).

Writer: corrección de un problema por el que al cambiar la unidad de medida se desactivaba el corrector, mejoras en índices y en la selección de texto.

Calc: carga adecuada de fechas anteriores a nuestra era y conteo más fiable en COUNTIFS() con decimales.

con decimales. Impress: solución a bloqueos al imprimir páginas de notas en escenarios concretos.

Interfaz: ajustes en menús, iconos y cuadros de diálogo que causaban comportamientos inconsistentes.

Disponibilidad y descargade LibreOffice 25.8.3

LibreOffice 25.8.3 puede descargarse ya para Windows, macOS y GNU/Linux desde el sitio oficial del proyecto.

Si usas Linux, además de los binarios para DEB y RPM, conviene esperar a que la actualización llegue a los repositorios de tu distribución si instalaste la suite desde ahí, ya que los mantenedores la publicarán cuando esté verificada.

En macOS se ofrecen compilaciones para Intel y Apple Silicon con soporte a partir de Catalina 10.15; en cualquier caso, la ruta recomendada es la descarga directa desde la web oficial para garantizar la versión más reciente.

Estado de la rama 25.8 y hoja de ruta

La rama 25.8 debutó el 20 de agosto de 2025 con avances relevantes: exportación a PDF 2.0, apertura de archivos hasta un 30% más rápida en Writer y Calc, gestión de memoria optimizada y desplazamiento más fluido en documentos extensos.

También se revisaron en profundidad la silabación y el espaciado; en versiones recientes de la serie han llegado mejoras en Writer como nuevas reglas de separación de palabras, comandos para convertir campos a texto sin formato o insertar un salto de párrafo antes de tablas, y un Navigator con información enriquecida.

La serie 25.8 recibirá siete actualizaciones de mantenimiento hasta el 12 de junio de 2026. La próxima entrega, 25.8.4, está prevista para mediados o finales de diciembre, mientras que la rama previa 25.2 ya no recibirá más revisiones.

Recomendaciones de actualización y uso

Quienes tengan instalada la 25.8 desde los repositorios de su distribución deberían esperar a que llegue el paquete 25.8.3 a su canal; quienes usen instaladores oficiales pueden actualizar ya para beneficiarse de las mejoras de estabilidad.

Como recuerda The Document Foundation, esta es la edición Community, mantenida por voluntariado y orientada a usuarios individuales; para despliegues corporativos se recomienda la familia LibreOffice Enterprise con soporte profesional a través de socios del ecosistema.

Para equipos en España y Europa que compartan documentos con Microsoft Office, las mejoras en interoperabilidad facilitan migraciones y entornos mixtos; si ya trabajas con la 25.8, dar el salto a 25.8.3 ayuda a reducir incidencias del día a día.

Sin incorporar funciones llamativas, esta versión centra esfuerzos en arreglar errores y afinar la compatibilidad, reforzando una base técnica que hace más cómoda la adopción de LibreOffice tanto en el hogar como en entornos profesionales.