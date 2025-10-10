La Document Foundation ha anunciado la disponibilidad de LibreOffice 25.8.2, una entrega centrada en pulir la experiencia y reforzar la fiabilidad del conjunto ofimático. Se trata de la segunda actualización de mantenimiento de la rama 25.8, enfocada a quienes ya usan esta serie y quieren tenerla al día.

Este lanzamiento prioriza la corrección de problemas para mejorar la estabilidad y la compatibilidad en todos los módulos de la suite. Mantiene el espíritu de software libre, multiplataforma y sin coste, pero con un plus de solidez para el día a día.

Qué cambia en LibreOffice 25.8.2

La nueva versión llega con más de sesenta correcciones respecto a 25.8/25.8.1, según las notas de cambios de RC1 y RC2. El foco está puesto en estos frentes:

Estabilidad : se solucionan regresiones que afectaban a Writer, Calc e Impress.

: se solucionan regresiones que afectaban a Writer, Calc e Impress. Compatibilidad de formatos : arreglos al abrir/guardar documentos DOCX, XLSX y PPTX, incluidos casos reportados desde entornos Microsoft 365.

: arreglos al abrir/guardar documentos DOCX, XLSX y PPTX, incluidos casos reportados desde entornos Microsoft 365. Renderizado: ajustes en el motor gráfico que mejoran la visualización de gráficos y tablas complejas.

También se afinan aspectos de la conversión entre formatos abiertos y propietarios con cambios concretos:

Manejo más fiable de estilos y encabezados en documentos DOCX.

en documentos DOCX. Correcciones en fórmulas importadas desde hojas de cálculo de Excel.

desde hojas de cálculo de Excel. Mayor precisión al abrir presentaciones con animaciones avanzadas de PowerPoint.

Interfaz y experiencia de uso

Además de los arreglos internos, se ha trabajado la usabilidad para hacer la suite más cómoda en distintos equipos y pantallas.

Espacio optimizado en la interfaz: mejor disposición de iconos y menús en pantallas grandes y pequeñas.

en la interfaz: mejor disposición de iconos y menús en pantallas grandes y pequeñas. Modo compacto más claro: mayor visibilidad de las funciones clave.

más claro: mayor visibilidad de las funciones clave. Operaciones más ágiles: apertura y guardado más fluidos en archivos pesados, con menor consumo de recursos en hardware limitado.

Descarga de LibreOffice 25.8.2 y actualización

LibreOffice 25.8.2 está disponible en el sitio oficial con binarios para distribuciones DEB y RPM, además del código fuente para integradores.

Si lo tienes instalado desde los repositorios de tu distro, lo habitual es esperar a que llegue la actualización a ese canal. También es posible actualizar desde el propio programa vía OTA, aunque en algunos casos puede tardar un poco más en propagarse.

Plataformas y edición para empresas

La fundación recuerda que esta es la edición Community, sostenida por voluntariado. Para despliegues corporativos, recomiendan la familia LibreOffice Enterprise a través de sus socios del ecosistema.

En el frente de plataformas, el proyecto añade como soportado Amazon Linux 2023 ofreciendo compilaciones RPM para ARM de 64 bits (AArch64). Dentro de la rama 25.8 también se mantiene el cambio de era: se abandona Windows 7/8/8.1 y el x86 de 32 bits, y esta serie es la última compatible con macOS 10.15.

Calendario de mantenimiento

La serie 25.8 tendrá siete actualizaciones de mantenimiento hasta el 12 de junio de 2026. La próxima, LibreOffice 25.8.3, está planificada para mediados de noviembre de 2025, por lo que conviene mantener las instalaciones al día con esta 25.8.2.

La llegada de LibreOffice 25.8.2 refuerza la rama Fresh con decenas de arreglos, mejoras de compatibilidad con formatos de Microsoft, ajustes de rendimiento y una experiencia más pulida, mientras que ofrece vías claras de descarga y actualización, opciones empresariales y una alternativa estable para quienes no pueden permitirse sorpresas.