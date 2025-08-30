La suite ofimática de The Document Foundation estrena LibreOffice 25.8.1, una puesta al día centrada en mejorar estabilidad y fiabilidad en el día a día. Se trata de la primera revisión de mantenimiento de la rama 25.8, enfocada en corregir errores detectados tras el lanzamiento inicial.

Publicada apenas nueve días después de la versión 25.8, esta entrega resuelve un total de 94 incidencias, recogidas en la RC1, la única que ha habido esta vez, incluyendo un cierre inesperado vinculado a la opción de interfaz NotebookBar y varios fallos al abrir documentos en formatos de Microsoft Office.

Qué cambia en LibreOffice 25.8.1

Esta actualización prioriza la estabilidad y la corrección de errores reportados por los usuarios. Además de los arreglos más visibles, se incluyen ajustes menores que reducen cuelgues y pulen comportamientos en distintos módulos de la suite.

Solución a un bloqueo relacionado con la NotebookBar .

. Mejoras al abrir y gestionar documentos en formatos de MS Office .

. Correcciones adicionales que elevan la calidad del conjunto para usos cotidianos y profesionales.

Descarga, instalación de LibreOffice 25.8.1 y repositorios

Quienes utilicen la versión suministrada por los repositorios de su distribución deberían esperar a que la actualización esté publicada allí antes de actualizar. Si no quieres esperar, siempre puedes recurrir a la descarga directa desde el portal oficial, aunque conviene hacerlo con precaución en equipos de trabajo.

Un vistazo a las novedades de la rama 25.8

La base sobre la que se asienta 25.8.1 llegó con cambios de calado: soporte para exportación a PDF 2.0, una apertura de archivos hasta un 30% más rápida en Writer y Calc, y un manejo de memoria optimizado para escritorios virtuales y thin clients.

Desplazamiento más fluido al navegar por documentos de gran tamaño.

Revisión profunda del guionado (división de palabras) y del espaciado para lograr un maquetado más consistente.

Estas mejoras de la rama 25.8 se mantienen en 25.8.1, que añade el extra de correcciones necesarias tras la adopción inicial. Ojo con los entornos productivos: probar en un equipo de pruebas antes de desplegar de forma masiva siempre es una buena idea.

Calendario de mantenimiento y recomendaciones

La serie 25.8 recibirá siete actualizaciones de mantenimiento hasta el 12 de junio de 2026. La próxima versión planificada es LibreOffice 25.8.2, prevista para comienzos de octubre de 2025, lo que marca un ritmo constante de pulido y mejoras.

The Document Foundation recuerda que esta es la edición «Community», sostenida por voluntariado. Para despliegues corporativos, recomiendan la familia LibreOffice Enterprise ofrecida por socios del ecosistema, con soporte y servicios específicos para empresas.

LibreOffice 25.8.1 se posiciona como una actualización oportuna que refuerza la estabilidad, corrige errores relevantes como el bloqueo de la NotebookBar y mejora la compatibilidad con archivos de Microsoft Office; se puede descargar ya en paquetes DEB/RPM o como código fuente, mientras el calendario de mantenimiento asegura nuevas revisiones en los próximos meses.