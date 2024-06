LibreOffice 24.2.4 llega corrigiendo más de 70 bugs

The Document Foundation cambió la numeración de su suite de ofimática en enero de este año, momento en el que empezó a poner el año en el primer número, el mes en el segundo y la versión correctiva en el tercero. Hace unas horas, la compañía ha lanzado LibreOffice 24.2.4, la cuarta actualización de esta serie a la que, lógicamente, le seguirá la quinta y luego habrá nueva serie. Ese mismo día podríamos despedirnos definitivamente de la numeración antigua.

Y es que LibreOffice 24.2.4 es la versión con las últimas novedades, pero no la recomendada para equipos de producción. Si se prefiere algo más probado, con más parches y más estable, sigue estando disponible la serie 7.6, que en teoría no recibirá más actualizaciones a no ser que haya que tapar alguna vulnerabilidad grave.

LibreOffice 24.2.4 sigue sin recomendarse para equipos de producción

En LO 24.2.4 se han corregido 72 bugs, 68 de ellos recogidos en su RC1 y 4 más en su RC2: «La versión incluye más de 70 correcciones de errores y regresiones con respecto a LibreOffice 24.2.3 [1] para mejorar la estabilidad y robustez del software. LibreOffice 24.2.4 Community es la versión más avanzada del paquete ofimático, que ofrece las mejores funciones e interoperabilidad con los formatos propietarios de Microsoft Office«, escribe Italo Vignoli.

Como siempre desde que ofrecen esta posibilidad, The Document Foundation nos recuerda que lo que hay disponible de manera gratuita y libre es la edición de la comunidad, pero hay otra Enterprise para empresas que recibe soporte directo de TDF y además se pueden crear funciones bajo demanda.

Los usuarios interesados ya pueden descargar LibreOffice 24.2.4 desde su página web de descargas o su versión flatpak de Flathub. Próximamente empezará a llegar a los repositorios oficiales de algunas distribuciones Linux. La próxima versión será la última de esta serie, y luego ya se pasará a la serie 24.8 con novedades que aún están por anunciar.