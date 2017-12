LibreELEC 8.2.2 “Krypton” se ha lanzado con soporte para películas 3D

Ya está aquí LibreELEC 8.2.2 con nombre clave Krypton y llega con interesantes mejoras que ahora comentaremos. Si no conoces aún el proyecto LibreELEC decir que es un sistema operativo basado en Linux para implementar un completo centro multimedia para tu equipo o para tu Raspberry Pi y disponer de un media center barato y más que decente. Son las siglas de Libre Embedded Linux Entertainment Center y hace uso del famoso Kodi. Si te interesa esta alternativa puedes conseguirlo en la web oficial del proyecto.

La nueva actualización LibreELEC 8.2.2 Krypton corrige un error crítico de versiones anteriores, por lo que sería interesante su inmediata actualización si ya dispones de un sistema con una versión anterior. Se trata de la segunda versión de mantenimiento de la rama 8.2 Krypton y se basa en el código de Kodi 17 Krypton, de ahí su nombre. Llega solo un mes después de la versión 8.2.1 que también tenía algunas mejoras y bugs corregidos, pero en ésta se ha arreglado el error en el backend de ffmpeg que hacía que éste no funcionase correctamente.

Concretamente mejora el backend multimedia de ffmpeg que impedía que los usuarios pudiesen disfrutar del contenido de películas 3D. Por lo que ahora ya puedes ver este tipo de películas tridimensionales sin problema. Así que si sufrías ese problema, ya puedes solventarlo con esta nueva actualización lanzada. Los desarrolladores recomiendan que los que dispongan de una versión previa usen el método manual de actualización del sistema LibreELEC para conseguir esta actualización y que está disponible en el complemento de configuración del mismo.

Pero esa no ha sido la única mejora que se ha añadido, como viene siendo habitual algunas correcciones o cambios siempre eclipsan al resto por su relevancia, y en este caso también disponemos de otros cambios menores y el soporte para control remoto RF de OSMC de segunda generación, etc. En cambio no se han actualizado los paquetes incluidos ni tampoco se han actualizado los controladores para esta versión LibreELEC 8.2.2.