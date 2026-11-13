Libreboot 26.11 ya está disponible y cambia la forma en que arrancan la mayoría de equipos compatibles: EDK2 pasa a ser el payload UEFI principal en casi todas las placas Intel y AMD, mientras que GRUB desaparece de las imágenes estándar. La versión mantiene el objetivo del proyecto de ofrecer firmware libre y de código abierto, pero acerca su funcionamiento al de un UEFI convencional.

El cambio no es solo cosmético. EDK2 es la implementación de referencia de UEFI desarrollada por Intel y distribuida como software libre, y ahora actúa como entorno de arranque en la mayoría de los ordenadores soportados. Quien tenga una instalación antigua basada en BIOS o en el GRUB integrado tendrá que revisar cómo está configurado el disco y el gestor de arranque antes de actualizar.

Qué cambia con Libreboot 26.11 y el salto a EDK2

La actualización convierte a EDK2 en el payload por defecto en la mayoría de placas Intel y AMD. El firmware pasa a ofrecer un entorno UEFI completo, compatible con sistemas operativos que siguen ese estándar y con cargadores modernos. La intención es reducir la dependencia de una única pieza de arranque y facilitar el uso de instalaciones actuales.

En la práctica, Libreboot puede iniciar distribuciones Linux mediante systemd-boot y Unified Kernel Images (UKI), dos métodos que no necesitan que el firmware cargue GRUB por su cuenta. También se apoya en el estándar UEFI para arrancar sistemas operativos compatibles.

Por qué se retira GRUB de las imágenes estándar

La versión 26.11 elimina el GRUB tradicional como payload del firmware y también la compilación EFI que se había integrado en EDK2. No significa que GRUB deje de funcionar, pero ya no forma parte de la configuración que el proyecto entrega por defecto. La documentación oficial indica que puede añadirse de nuevo mediante procedimientos heredados.

Quien necesite conservar GRUB puede compilar una versión EFI y añadirla manualmente o usar un archivo grub.efi en un pendrive FAT32. El proyecto remite a una guía heredada para reconstruir imágenes con payloads adicionales; son opciones pensadas para usuarios con conocimientos técnicos.

¿A quién afecta la migración a UEFI?

El colectivo más expuesto son los usuarios que actualizan desde versiones anteriores y deben revisar la compatibilidad del equipo y el método de arranque antes de tocar el firmware. También conviene preparar un procedimiento de recuperación y comprobar que existe una imagen específica para la placa o el portátil.

En equipos antiguos, algunas plataformas de 32 bits o modelos con limitaciones gráficas siguen recurriendo a SeaBIOS como payload tradicional de coreboot. La mayoría de placas Intel y AMD compatibles, en cambio, usan EDK2 de forma exclusiva para evitar confusiones. Es recomendable consultar la imagen concreta de la placa antes de flashear.

Cómo recuperar GRUB, MemTest86+ o usar iPXE

La reorganización también afecta a otras herramientas. MemTest86+ ha salido de las imágenes estándar, aunque puede añadirse como versión EFI si se necesita para diagnosticar la memoria RAM. Es una decisión coherente con la idea de dejar esas utilidades fuera de la configuración por defecto y permitir que las añada quien las necesite.

La versión 26.11 sí incluye iPXE como opción de arranque dentro del entorno EDK2. Este sistema permite cargar instaladores o imágenes desde un servidor sin depender solo de un disco local, algo útil en laboratorios o entornos con varios equipos. Para recuperar GRUB EFI o MemTest86+, la documentación remite a procedimientos manuales y a una guía para payloads heredados.

Dónde descargar Libreboot 26.11 y qué revisar antes

El firmware se distribuye desde la página oficial de descargas de Libreboot, donde se indican las imágenes disponibles para cada placa. Antes de instalarlo, conviene comprobar que existe una imagen específica para el modelo, revisar la versión actual y preparar un método de recuperación por si el equipo no arranca.

Verificar que hay una imagen de Libreboot 26.11 para la placa o el portátil concreto.

Comprobar si el sistema operativo arranca en modo UEFI o si aún depende de Legacy BIOS o GRUB.

Revisar la documentación de instalación y tener preparado un procedimiento de recuperación.

Si se actualiza desde otra versión, atender a las advertencias sobre el flasheo completo del chip o región.

La actualización deja un Libreboot más cercano al UEFI que usan los ordenadores actuales, con EDK2 al mando en la mayoría de placas Intel y AMD. La contrapartida es que los usuarios con instalaciones antiguas deben revisar su método de arranque y, si necesitan GRUB o MemTest86+, tendrán que añadirlos por su cuenta. La descarga y la documentación oficial siguen siendo el punto de partida para comprobar cada modelo.