Libreboot 26.10 ya se puede descargar y no es una actualización menor. La versión coloca EDK2 como cargador UEFI por defecto en la mayoría de placas Intel y AMD compatibles, lo que supone dejar atrás U-Boot en x86 y abrir la puerta a sistemas que hasta ahora no arrancaban con este firmware libre, incluido Windows. El proyecto mantiene GRUB y SeaBIOS en versiones EFI dentro de la flash para no romper instalaciones antiguas, pero advierte de que los cambios de diseño son profundos y conviene leer la documentación antes de actualizar.

El anuncio lo firma Leah Rowe y lleva fecha del 15 de octubre de 2026. Los archivos están en el repositorio estable de Libreboot y en sus réplicas, así que los usuarios europeos pueden descargarlos desde los espejos habituales. Además de la parte técnica, la entrega incorpora una política contraria al uso de IA en el sistema de compilación, un punto que el responsable del proyecto considera el cambio más relevante de todo el lanzamiento. En algunos resúmenes se le ha puesto el apodo Ominous Olive, aunque el anuncio principal se centra en la versión 26.10.

EDK2 pasa a mandar en el arranque de Libreboot 26.10

El nuevo payload se apoya en una bifurcación de EDK2 mantenida por MrChromebox, que convierte el código de referencia de Intel para UEFI en un cargador genérico para coreboot. Aunque EDK2 se asocia a menudo con firmware propietario, su implementación de referencia es software libre y el proyecto distribuye el código fuente completo. En la práctica, casi todas las placas de 64 bits pasan a usarlo por defecto, mientras que los equipos antiguos limitados a 32 bits siguen con el esquema anterior de GRUB y SeaBIOS.

La compatibilidad se amplía de forma notable. Se han probado Linux con UKI y systemd-boot, OpenBSD con cargador EFI y GPT, FreeBSD en modo UEFI y Windows 10 y 11, además de sistemas menos habituales como 9front. ReactOS no funciona porque no ofrece soporte UEFI, y RedoxOS probablemente sí. Para quienes necesiten arrancar instalaciones antiguas, EDK2 incluye GRUB EFI, SeaBIOS CSM mediante CSMWrap y MemTest86+, accesibles desde el menú que aparece al pulsar ESC durante el arranque.

Hay matices que conviene tener en cuenta. CSMWrap, el puente que permite usar SeaBIOS como módulo de compatibilidad, ocupa un núcleo completo de CPU durante el arranque, por lo que un equipo de cuatro núcleos puede mostrar solo tres en Linux. Para retrocompatibilidad es preferible la versión EFI de GRUB, que no arrastra ese problema. Los payloads clásicos de GRUB y SeaBIOS en metal desnudo quedan desaconsejados y podrían desaparecer en el futuro, aunque todavía se pueden reactivar compilando desde el código fuente.

En gráficas, el soporte de PCI-E Resizable BAR permite usar tarjetas modernas que necesitan asignaciones por encima de 4 GB, siempre que se active manualmente en menuconfig. No viene habilitado por defecto porque en las pruebas rompe la salida de vídeo con libgfxinit en gráficos Intel integrados. Las ROM de opción PCI-E sí se activan cuando hacen falta, y se han probado equipos de sobremesa como los Dell OptiPlex 9020 SFF y 5050 SFF. Si aparece el problema con reBAR, el controlador i915 de Linux todavía puede inicializar el framebuffer por KMS/DRM.

233 Chromebooks y nuevas placas en la lista

Una de las cifras más llamativas es la importación de 233 portátiles Chromebook soportados por la distribución coreboot de MrChromebox, desde modelos antiguos hasta los más recientes de Intel y AMD. La operación se automatizó con la herramienta util/mrimport, que genera configuraciones para lbmk, y se han aplicado ajustes propios de Libreboot. Eso sí, en esta entrega las Chromebooks son solo código fuente: no hay binarios listos y hay que compilar. Solo se ha probado Baytrail Kip; el resto necesita pruebas.

Libreboot no se presenta como un fork de MrChromebox, sino como un proyecto que toma su trabajo como upstream en Chromebooks Intel y AMD. Entre las modificaciones aplicadas están el payload EDK2 con logotipo arcoíris y color morado, el bit HAP para desactivar Intel ME, el desbloqueo de regiones IFD mediante ifdtool, CSMWrap, GRUB EFI, MemTest86+, raminit nativo en Haswell y libgfxinit en Intel hasta Kaby Lake. La idea es mantener la mayor sincronía posible con el proyecto original y, a la vez, conservar las particularidades de Libreboot.

También hay hueco para hardware que no es Chromebook. Se añade soporte para el Dell OptiPlex 5050 SFF, el Supermicro X11SSH-F, los ThinkPad X280 y X270 y el Dell OptiPlex 3040 Micro. En el caso del Supermicro se recurre a deguard para neutralizar Intel ME y aprovechar las ventajas de la caché MRC, lo que acelera el entrenamiento de memoria en cada reinicio. El ThinkPad X301 deja de estar marcado con release=n porque arranca correctamente, aunque sigue siendo lento.

Las placas AMD Fam15h, como las ASUS KCMA-D8 y KGPE-D16, cambian al fork de coreboot de 15h.org. Frente a la rama 4.11_branch anterior, esta versión usa código AGESA. El resultado es una inicialización más fiable de CPU y memoria, soporte para más cantidad de RAM y correcciones en IOMMU y TPM. Se ofrecen imágenes de 4 MB y 8 MB, con binarios normales de SeaBIOS y GRUB, mientras que las imágenes basadas en EDK2 quedan en código fuente por limitaciones del chip gráfico AST2050.

Un sistema de compilación más flexible y ordenado

El proyecto ha reorganizado lbmk para admitir varios árboles y varios upstreams por proyecto, algo que facilita mantener coreboot, EDK2, GRUB, SeaBIOS, Flashprog y U-Boot sin mezclar revisiones. Coreboot por defecto se actualiza a una instantánea de septiembre de 2026; la variante de MrChromebox queda importada para Chromebooks; Fam15h pasa al fork de 15h.org; SeaBIOS se actualiza a julio de 2026; GRUB llega a la versión 2.16; Flashprog se actualiza a septiembre de 2026 y EDK2 a la versión 26.09.2. La rama antigua 4.11_branch se elimina.

También se han limpiado cientos de líneas de código muerto y se ha simplificado la estructura de configuración. Los archivos de proveedor se mueven a vendorfiles/, los proyectos se agrupan mejor bajo config/ y funciones como findpath o las comprobaciones de mkhelper quedan más compactas. Se elimina ccache para evitar errores sutiles, se dejan de usar las opciones -c y x, se refuerzan las comprobaciones de rutas y se apuesta por defconfigs cortos en coreboot. La caché XBMK_CACHE pasa a estar fijada en la configuración y se aplican clones con –mirror para ganar fiabilidad.

Entre las funciones nuevas destacan la importación automática de U-Boot con ./mk import_uboot, el comando fwsetup para volver al menú de EDK2 desde GRUB, las direcciones MAC aleatorias en compilaciones no de release, el color morado para MemTest86+ y EDK2, el escaneo de todos los directorios ESP y la activación de TPM donde esté disponible. También se añaden cbtest y test, dos utilidades para detectar problemas de configuración y someter el sistema de compilación a pruebas de estrés. SMMSTORE queda activado por defecto en los destinos con EDK2, de modo que se puede cambiar el orden de arranque sin recompilar el firmware.

En el apartado de arranque, GRUB simplifica su configuración a una sola entrada de menú que prueba primero USB y permite recorrer configuraciones con ESC, útil para quienes tienen varias distribuciones Linux. La imagen EFI de GRUB usa terminal_input console y prescinde de nativedisk, apoyándose en los controladores de EDK2 para USB, PS/2 y almacenamiento. Ya no se entregan imágenes con mapas de teclado distintos: hay una ROM por configuración y, si se quiere, se puede insertar un archivo keymap.gkb en CBFS. De momento todo queda en teclado UK QWERTY, a la espera de una solución gráfica basada en HiiDatabase y SMMSTORE.

Las herramientas auxiliares también reciben atención. nvmutil pasa a usar macros más seguras, elimina el manejo de errores basado en errno y añade envoltorios tolerantes a EINTR, además de corregir problemas en OpenBSD y generalizar funciones de E/S. Se intentó desarrollar libreboot-utils y una versión endurecida de mktemp llamada mkhtemp, pero el esfuerzo se abandonó por complejidad y por la dificultad de que las distribuciones lo aceptaran. Algo parecido ocurrió con una versión ampliada de spkmodem-recv, descartada por sobreingeniería.

Política anti-IA y salida de U-Boot en x86

El cambio más comentado es la incorporación del archivo AGENTS.md con una política claramente contraria a la IA. Libreboot rechaza el uso de código generado por inteligencia artificial y justifica la decisión con argumentos técnicos, legales y éticos. El proyecto sostiene que U-Boot en x86 quedó lastrado por una bifurcación fuertemente asistida por IA, lo que llevó a retirarlo como payload principal en esa arquitectura y a sustituirlo por EDK2, una implementación UEFI mucho más madura.

U-Boot no desaparece del todo: se mantiene en ARM64 y RISC-V, donde sigue siendo una pieza útil y cuenta con desarrollo activo. La actualización de U-Boot en Chromebooks ARM64 se descartó porque el menú bootflow de upstream quedó poco usable; se mantiene la revisión de principios de 2025. En x86, en cambio, Libreboot lo considera una carga. CrabEFI, un payload escrito en Rust por Arthur Heymans, fue valorado como reemplazo, pero se descartó de momento porque el ecosistema de Rust no se considera lo bastante predecible para producción. La idea es retomarlo cuando las herramientas estén más asentadas en distribuciones y sistemas BSD.

El anuncio también menciona que otros proyectos usados por Libreboot, como GCC o GRUB, pueden contener contribuciones asistidas por IA. El responsable de Libreboot afirma que tiene intención de auditarlos y, si hiciera falta, deshacer ese código o bifurcar los proyectos. Es una postura dura, no exenta de polémica, que el proyecto presenta como parte de su compromiso con el software libre. En cualquier caso, la decisión práctica inmediata es que EDK2 ocupa el lugar de U-Boot en x86.

Migración, notas prácticas y compatibilidad de Libreboot 26.10

Para quien venga de versiones anteriores, el salto no es trivial. Los equipos de 64 bits usan EDK2 por defecto, mientras que las placas solo de 32 bits o con poca flash conservan GRUB y SeaBIOS independientes. Las instalaciones antiguas de Linux y BSD deberían seguir arrancando gracias a los módulos de compatibilidad, pero se recomienda migrar a arranque UEFI con ESP. FreeBSD en modo BIOS necesita SeaBIOS en modo texto; para instalaciones nuevas es mejor usar EDK2 y evitar los módulos de compatibilidad.

Si alguien quiere recuperar el esquema clásico, puede editar el target.cfg de su placa, quitar las variables build_depend, payload_edk2 y grubtree, y añadir payload_grub, payload_seabios y payload_memtest. Después basta con recompilar. Libreboot advierte de que esa configuración está obsoleta y podría desaparecer más adelante. En EDK2 no se ofrece txtmode; para el cargador BIOS de FreeBSD hay que recurrir a un framebuffer en modo texto heredado desde coreboot, una opción que no se recomienda para instalaciones nuevas.

Otras notas prácticas incluyen el consumo de un núcleo por CSMWrap, la posibilidad de activar reBAR en placas con GPU externa y el uso de SMMSTORE para guardar ajustes de arranque. La actualización también deja atrás las imágenes con keymap integrado y apuesta por una única ROM por configuración. El soporte de iPXE aparece en el menú de EDK2, no en el payload SeaBIOS clásico, y el arranque de UKI modernos funciona sin necesidad de GRUB. También queda pendiente Linuxboot, que permitiría arrancar otros kernels desde la flash con Kexec, algo que el proyecto espera abordar en el futuro. La documentación del proyecto recoge los pasos concretos para cada escenario.

Todo este conjunto de cambios coloca a Libreboot 26.10 como una entrega de transición importante: EDK2, las 233 Chromebooks, el fork de 15h.org y la política anti-IA marcan el rumbo de las próximas versiones. Tanto el anuncio oficial como los resúmenes técnicos difundidos coinciden en señalar que el objetivo es modernizar el firmware libre, ampliar la compatibilidad con hardware reciente y mantener vivas las instalaciones antiguas mediante capas de compatibilidad. No es un lanzamiento exento de matices, sobre todo por los cambios en payloads y por la postura frente a la IA, pero sí supone un paso relevante para quien sigue de cerca el ecosistema de arranque abierto.