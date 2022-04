Libre, gratis o de pago ¿Qué herramientas de desarrollo web elegir?

Hace unos días, mi compañero Pablinux nos explicaba las diferencias entre Visual Studio Code y sus derivados Code OSS y VS Codium. Dado que su artículo estaba enfocado en Linux no se justificaba hablar de las versiones de pago y solo disponible para Windows, Visual Studio Professional. En realidad, ni siquiera sé si comparten código o solo el nombre.

Lo cierto es que en la enorme cantidad de herramientas de programación disponibles para Linux varios desarrolladores ofrecen versiones gratuitas y de pago de un mismo programa, mientras que otros, aunque entregan su programa en forma gratuita, no permiten el acceso al código fuente y limitan su distribución.

Libre, gratis o de pago

Aunque en español no existen las confusiones que genera el inglés vamos a aclarar las diferencias:

Libre: El código fuente está disponible para su análisis, modificación y distribución bajo licencias de software libre y de código abierto. El programa final puede descargarse e instalarse sin limitaciones.

El código fuente está disponible para su análisis, modificación y distribución bajo licencias de software libre y de código abierto. El programa final puede descargarse e instalarse sin limitaciones. Gratis: El programa puede descargarse y usarse, aunque el código no está disponible y hay restricciones para la distribución.

El programa puede descargarse y usarse, aunque el código no está disponible y hay restricciones para la distribución. De pago: Puede ser libre o no, pero hay que pagar por su uso ya sea por única vez, mensualmente o cada vez que se saca una nueva versión

Un ejemplo para saber cuál elegir

Muchas versiones gratuitas o libres de programas de pago son versiones limitadas de este último. Las limitaciones pueden venir por el tiempo de uso o por prestaciones. Cómo soy una persona respetuosa de las leyes de propiedad intelectual, de ninguna manera voy a decir que la limitación de tiempo puede saltarse muchas veces eliminando los archivos de configuración (Se encuentran activando la opción de Ver archivos ocultos en el explorador de archivos) En cuanto a las limitaciones de uso se trata de decidir si necesitas o no las herramientas adicionales.

BlueGriffon

BlueGriffon fue el primero (Y hasta ahora único) programa por el que pagué en Linux. Por algún motivo decidí comprar el manual por 6 euros y al tiempo ellos decidieron regalarle la licencia de la versión completa a quienes lo habíamos hecho. Al parecer era por tiempo limitado porque ya no me funciona y si quiero volver a tenerla debo desembolsar los 87 euros más IVA que piden.

Se trata de un editor HTML y EPUB basado en el motor de renderizado de Firefox. Es lo más parecido a Adobe Dreamweaver que vas a encontrar para Linux y también tiene versiones para Windows y Mac.

Es un editor WYSIWYG, la sigla en inglés para «What You See Is What You Get» (lo que ves es lo que obtienes). Este tipo de editores nos permiten hacer cambios y ver inmediatamente cómo se mostrarán en su sitio web. La alternativa es hacer un cambio, guardarlo, abrir una vista previa en una nueva ventana y revisar esa actualización… una y otra vez.

La versión gratuita comparte las siguientes características con las de pago:

Soporte para HTML 4 y 5 (Incluyendo audio, video y formularios), XHTML 1.0 y 1.1, SVG y CSS3 (Rejillas, variables, transiciones, transformaciones, columnas y sombras.

(Incluyendo audio, video y formularios), XHTML 1.0 y 1.1, SVG y CSS3 (Rejillas, variables, transiciones, transformaciones, columnas y sombras. Edición en modo código, visual e impresión.

Explorador de propiedades de estilo.

Panel de exploración de DOM .

. Gestor de tipografías de Google y FontSquirrel.

de Google y FontSquirrel. Panel de inspección de hojas de estilo .

. Panel de edición de scripts.

La licencia básica (87 euros más IVA) incorpora, además:

Manual de usuario.

Modo de edición en pantalla completa.

Editor visual y profesional de hojas de estilo.

Gestor de diseño de tablas con 44 diseños predefinidos, todos ellos estrictamente basados en CSS.

con 44 diseños predefinidos, todos ellos estrictamente basados en CSS. Visualizador del diseño en móviles.

Gestor de herramientas para la inserción con un solo clic de varios archivos JavaScript/CSS.

de varios archivos JavaScript/CSS. Gestor de plantillas con acceso gratis a más de 2000.

con acceso gratis a más de 2000. Gestor de proyectos.

Estoy dejando afuera de este artículo a versión más cara de la licencia con capacidad para la edición de libros electrónicos.

¿Conviene pagar una licencia?

En mi opinión, en este caso no. Si tienes el suficiente trabajo como editor de sitios web ya te resultará más rápido escribir código que utilizar asistentes, por lo que herramientas como Visual Studio Code o Netbeans te resultarán más útiles. Si recién estás empezando, la versión gratuita te resultará más que suficiente.

Por otra parte, BlueGriffon está basado en el motor de renderizado de Firefox, y la mayoría de la gente usa navegadores basados en el de Chrome, por lo que inevitablemente si tendrás que abrir un navegador ante cada cambio.