libguestfs: accede y modifica imágenes de disco de máquinas virtuales

Quizás no muchos conocen libguestfs, una biblioteca escrita en C y un conjunto de herramientas que te permiten acceder y modificar las imágenes de disco virtual empleadas en las máquinas virtuales. Además, podrás trabajar con varias plataformas de virtualización basadas en KVM de Linux, y las imágenes de las MV se montarán directamente sobre el host haciendo uso del módulo FUSE y con las herramientas guestmount/guestunmount.

Otro detalle positivo de libguestfs es que puede acceder a casi cualquier FS, o sistema de archivos, y eso incluye todos los de Linux (ext2, ext3, ext4, XFS, btrfs,…), los de MS Windows (VFAT y NTFS), los de macOS (HFS y HFS+), así como los de BSD, e incluso gestión de volúmenes LVM2. Todo eso tanto en MBR como en GPT.

En cuanto a los tipos de discos virtuales a los que puede acceder, pueden ser:

qcow2

VirtualBox .vdi

VMWare .vmdk

Hyper-V .vhd y .vhdx

También puede acceder y modificar archivos, dispositivos locales, imágenes ISO, tarjetas de memoria SD, o hacerlo de forma remota a través de protocolos como:

FTP

HTTP

SSH

iSCSI

NBD

GlusterFS

Ceph

Sheepdog

etc.

Por otro lado, libguestfs no necesita privilegios, lo que también resulta interesante. Gracias a este proyecto, tendrás varias herramientas de línea de comandos como guestfish, guestmount, guestunmount, virt-rescue para reparar las MV que no arrancan, virt-cat, virt-tar, etc.

libguestfs también actúa como una API para poder vincular programas de administración en diversos lenguajes de programación:

C

C++

Perl

Python

Ruby

Java

PHP

Haskell

Erlang

Lua

C#

etc.

También puedes usarlo desde scripts, lo que resulta muy práctico a la hora de administrar sistemas. Además, este proyecto de Richard Jones se puede instalar desde los repos de muchas de las distros conocidas de esta forma:

Debian/Ubuntu y derivados

sudo apt install libguestfs-tools

Fedora/CentOS/RHEL y derivados

sudo dnf install libguestfs

Arch Linux y derivados

sudo pacman -Sy libguestfs

Por cierto, si estás usando libvirt y tratas de invocar a alguna de las utilidades o herramientas incluidas en libguestfs, vas a recibir un error como este:

libguestfs: error: could not create appliance through libvirt.

La solución es tan simple como exportar una variable como «direct» así:

export LIBGUESTFS_BACKEND=direct

