Si te pica la curiosidad por probar Linux pero te entra el sudor frío solo de pensar en formatear el disco o pelearte con una memoria USB, no estás solo. La verdad es que, hasta hace poco, meterse en el mundo del arranque dual era un campo de minas donde un descuido podía dejarte el ordenador como un pisapapeles caro. Afortunadamente, hoy en día existen herramientas como Libertix (su GitHub) que hacen que este proceso sea pan comido.

Libertix te permite saltar de un sistema a otro sin romperte la cabeza. En este artículo vamos a desglosar desde la vía rápida hasta los detalles técnicos más profundos para que tengas tu equipo configurado exactamente como quieras sin sustos en el camino.

Libertix: La vía rápida para principiantes

Libertix llega como un soplo de aire fresco para quienes no quieren complicaciones. Se trata de una aplicación diseñada para ejecutarse directamente en Windows que te permite instalar distribuciones como Linux Mint y Zorin OS con apenas unos clics. Lo mejor de todo es que no necesitas memorias USB de arranque ni tienes que ser un experto en particiones para dejarlo funcionando.

Para ponerlo en marcha, solo tienes que descargar el archivo ZIP de su versión beta, descomprimirlo y lanzar el ejecutable Libertix.exe. El asistente se encarga de guiarte en todo momento. Eso sí, aunque sea una maravilla, recuerda que sigue en fase beta, por lo que hacer una copia de seguridad de tus datos es obligatorio para evitar cualquier imprevisto durante la instalación.

¿Dual Boot, WSL o Máquina Virtual? Elige tu batalla

No todo el mundo necesita un arranque dual real. Dependiendo de para qué quieras Linux, hay opciones que te ahorrarán muchos dolores de cabeza. Si lo que buscas es programar, usar Docker, Python o Node, la opción más sensata es WSL (Windows Subsystem for Linux). Básicamente, es Linux corriendo dentro de Windows; no hay que particionar nada, no hay riesgos y puedes usar ambos sistemas a la vez sin reiniciar.

Si solo quieres curiosear un poco o probar varias distribuciones sin comprometerte, una máquina virtual es lo ideal. Es como tener un ordenador dentro de una ventana. La pega es que chupa mucha memoria RAM (idealmente más de 16GB) y no aprovecha la potencia de la tarjeta gráfica. Por otro lado, el dual boot es la opción ganadora si quieres jugar en Linux, hacer edición de vídeo pesada o revivir un portátil viejo, ya que el sistema accede a todo el hardware al 100%.

Cuidado con las trampas: La partición EFI y el cifrado

Aquí es donde la mayoría de las guías fallan. Mucha gente cree que Windows y Linux viven en mundos totalmente separados, pero la realidad es que comparten la partición EFI. Este es el pequeño trozo de disco donde reside el gestor de arranque. Si una actualización de Windows decide que el cargador de Linux no es seguro, podrías encontrarte con el famoso error de Verifying shim SBAT data failed al encender el PC.

Otro punto crítico es el cifrado de disco (BitLocker). En muchos equipos modernos con Windows 11, el disco viene cifrado de fábrica. Si tocas las particiones sin tener a mano la clave de recuperación de 48 dígitos, podrías quedar bloqueado fuera de tu propio sistema. Es fundamental revisar el estado del cifrado en la configuración de privacidad y seguridad antes de hacer cualquier movimiento.

Pasos maestros para una instalación manual segura

Si decides no usar Libertix y prefieres el camino tradicional con un USB, hay un orden lógico que debes seguir para no meter la pata. Primero, desactiva el inicio rápido en el Panel de Control, ya que si Windows no se apaga del todo, Linux no podrá escribir en la partición de Windows sin riesgo de corromper archivos.

En lugar de particionar el disco desde el instalador de Linux, hazlo desde la Administración de discos de Windows. Usa la opción de «Reducir volumen» en la unidad C: y deja un espacio sin asignar (mínimo 50 GB). De este modo, Windows mueve sus propios datos de forma segura. Después, graba la ISO de tu distro favorita (como Ubuntu o Linux Mint) con Rufus en modo GPT/UEFI. Un detalle importante: hoy en día ya no es necesario desactivar el Secure Boot, pues la mayoría de distribuciones importantes ya vienen firmadas y son aceptadas por el firmware.

El catálogo de distribuciones recomendadas

No te vuelvas loco con las cientos de opciones que hay. Para convivir con Windows, lo mejor son las que tienen mejor soporte de drivers y Secure Boot nativo. Linux Mint es la opción estrella para quienes vienen de Windows por su interfaz familiar y ligereza. Ubuntu LTS es la apuesta segura por ser la más documentada y estable a largo plazo.

Si eres un usuario más avanzado o buscas lo último en software, Fedora es una excelente alternativa, aunque requiere más mantenimiento. Para quienes tengan tarjetas NVIDIA, Pop!_OS es muy recomendable ya que incluye los controladores propietarios ya firmados, evitando así peleas con el arranque seguro.

Solución de problemas y mantenimiento de Libertix

Es normal que después de instalar todo notes que la hora del sistema es distinta entre Windows y Linux. Esto pasa porque Windows usa la hora local y Linux usa UTC. Se soluciona rápidamente desde la terminal de Linux con el comando timedatectl set-local-rtc 1.

Si algún día Windows «pisa» el arranque y Linux desaparece, no entres en pánico. Normalmente basta con entrar en la BIOS/UEFI y reajustar el orden de arranque para poner el GRUB primero. En el peor de los casos, puedes reinstalar el cargador de arranque usando un Live USB mediante el proceso de chroot, sin necesidad de borrar tus datos personales.

Tener un entorno dual nos abre un abanico de posibilidades enorme, permitiéndonos aprovechar la robustez de Windows y la potencia de Linux en una misma máquina. Ya sea optando por la sencillez de Libertix, la integración de WSL o la potencia bruta de una instalación manual, lo primordial es realizar copias de seguridad y gestionar correctamente el espacio del disco y el cifrado para que la convivencia entre ambos sistemas sea armoniosa y sin sustos.