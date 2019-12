Consejos: libera espacio de tus discos y medios extraíbles en GNU/Linux

Es posible que en tu disco duro tengas gran cantidad de archivos, muchos de ellos copias que vas almacenando durante el tiempo y que no recuerdas si ya lo había guardado o no. Lo mismo ocurre con pendrives o discos duros externos, donde se van haciendo copias de seguridad de tus datos y finalmente se llenan con gran cantidad de duplicados. Pero también es probable que contengan temporales, cache y otra basura que no sirve para nada.

Si quieres localizar esos duplicados de forma automática y eliminarlos, así como eliminar todo lo que no sirva para que no ocupen tanto espacio, dejando hueco para otros, en Linux tienes varias alternativas para hacerlo de una forma rápida. Eso te evitará tener que eliminar otras cosas prácticas de tus medios o a tener que comprar cada vez más y más discos adicionales para poder almacenar todos los datos que generas.

Ten en cuenta que es probable que en un disco haya cientos o miles de directorios, con miles o millones de ficheros. Es imposible ir mirando uno a uno y acordarse de los que has visto para saber si están o no duplicados, ni tampoco saber todos los directorios donde se suele almacenar todos esos residuos que no sirven ya. Por eso lo mejor es dejárselo en manos de herramientas…