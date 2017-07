Liberado Kernel 4.12

Ya llevábamos anunciándolo algunas semanas y por fin ha llegado. El Kernel de Linux en su versión 4.12 ya está liberado en su versión final. Esta actualización del Kernel trae bastantes novedades, considerándolo como una actualización bastante importante.

Su desarrollo ha tenido 7 versiones candidatas, versiones en las cuales se fue probando y modificando este Kernel poco a poco. Se especulaba con que harían falta 8, pero al final con 7 versiones ha sido más que suficiente para garantizar estabilidad y buen funcionamiento.

En esta nueva versión, se ha añadido compatibilidad con las nuevas gráficas AMD Radeon RX Vega, además de añadir compatibilidad con la Nvidia GTX 1000 “Pascal”. Además, se ha mejorado el funcionamiento de los sistemas de almacenamiento RAID y se ha añadido soporte para el driver “termal” para las Raspberry Pi (el que apaga sólo el equipo cuando hace mucho calor y así evitar daños).

Además, se ha mejorado la compatibilidad con los sistemas de archivos EXT4, F2FS y XFS, añadiendo entre otras cosas el soporte con la llamada de sistema (ioct) GETFSMAPS. Finalmente, se han actualizado los drivers, se ha mejorado la seguridad, se han corregido los fallos detectados en versiones anteriores y se ha mejorado la estabilidad.

Esto convierte al Kernel 4.12 en el más avanzado hasta la fecha, con novedades importantes al nivel de una actualización LTS, aunque no sea el caso. Por este motivo, seguro que los usuarios de Linux van a apreciar mucho esta actualización.

Aunque esta sea una versión final, aún no es estable del todo. Por precaución, los creadores del Kernel no lo califican como estable hasta la primera versión de mantenimiento (4.12.1 en este caso). De esta forma, los usuarios pueden testear a fondo el sistema en busca de errores y no comprometer la estabilidad de los sistemas operativos. Es más, hace un tiempo a Linux se le pasó por alto un fallo en el Kernel 4.8 y tuvo consecuencias.

De esta forma, puedes descargarlo y probarlo a través de tus repositorios o Kernel.org, pero no te recomiendo usarlo en entornos de trabajo hasta la primera versión de mantenimiento.