Liberado GIMP 2.99.2, una vista previa a GIMP 3.0

Hace poco se presentó el lanzamiento de la nueva version de GIMP 2.99.2, en el que se propone probar la funcionalidad de la futura nueva rama estable de GIMP 3.0.

En la nueva rama, se realizó la transición a GTK3, se agregó soporte estándar para Wayland y HiDPI, se limpió significativamente la base de código, se propuso una nueva API para el desarrollo de complementos.

Además de que se implementó el almacenamiento en caché, se agregó soporte para seleccionar múltiples capas (selección de múltiples capas) y se proporcionó la edición en el espacio de color original.

Principales novedades de GIMP 2.99.2 (vista previa de GIMP 3.0)

Se ha realizado la transición para usar la biblioteca GTK3 en lugar de GTK2, el diseño de la interfaz se ha modernizado significativamente y se han propuesto nuevos widgets. Para los diálogos, se aplicó la decoración de la ventana del lado del cliente (CSD, decoraciones del lado del cliente), en la que el título y los marcos de las ventanas no los dibuja el administrador de ventanas, sino la propia aplicación.

El cambio a GTK3 también permitió la compatibilidad total con pantallas de alta densidad de píxeles (HiDPI) y resolvió problemas al trabajar en pantallas pequeñas y grandes de alta resolución. GIMP ahora respeta la configuración de escala del sistema al renderizar la interfaz.

Soporte mejorado para dispositivos de entrada avanzados como tabletas de dibujo y lápices de luz. Se agregó la capacidad de conectar dichos dispositivos: si en GIMP 2 la tableta tenía que estar conectada antes de iniciar el programa y activarse explícitamente en la configuración, entonces en GIMP 3 todo se simplifica enormemente y la tableta o el lápiz se pueden conectar en cualquier momento y estará inmediatamente disponible para dibujar.

Además, se simplifica el acceso a la configuración avanzada de los dispositivos de entrada. Los desarrolladores también han experimentado con gestos en pantalla como pellizcar, acercar y rotar, pero esta función está marcada como no prioritaria y aún no está claro si aparecerá en GIMP 3.0.

Se ha implementado soporte para un nuevo formato de tema basado en CSS que utiliza motores de tema estándar GTK3 y facilita la adaptación de la interfaz a sus necesidades. Los temas más antiguos son incompatibles con GIMP 3.

También se destaca el soporte mejorado para conjuntos de iconos simbólicos, que ahora se ajustan automáticamente a los colores de primer plano y de fondo establecidos (cuando se cambia del modo claro a oscuro, ya no es necesario cambiar manualmente el conjunto de iconos).

Se mejoró la calidad del modo oscuro, que ahora incluye elementos de decoración de ventanas. Es posible implementar opciones claras y oscuras en el mismo tema de diseño, así como pictogramas simbólicos y de color al mismo tiempo.

Se ha implementado soporte nativo para el protocolo Wayland. Todavía hay problemas sin resolver en el entorno de Wayland, como fugas de memoria, anomalías de GUI y fallas de escala, pero se solucionarán cuando se publique GIMP 3.0, ya que están marcados como bloques de lanzamiento. No todos los componentes se han traducido todavía para usar portales (xdg-desktop-portal).

Se agregó soporte para seleccionar múltiples capas (selección de múltiples capas), lo que hace posible seleccionar varias capas a la vez usando las combinaciones estándar Shift + clic para seleccionar un rango de capas y Ctrl + clic para agregar o excluir capas individuales del conjunto.

Las operaciones en GIMP se aplican a todas las capas seleccionadas, lo que le permite mover, agrupar, eliminar, fusionar y duplicar todas las capas seleccionadas a la vez.

Se ha propuesto una nueva API para desarrollar complementos, que es incompatible con los complementos antiguos, pero según los desarrolladores, no hay nada difícil en la migración de los complementos existentes y se necesitan de 5 a 30 minutos para adaptar un complemento típico (la documentación sobre la migración se proporcionará con el lanzamiento de GIMP 3).

Toda la API de GIMP se procesa a través de la introspección de GObject, que le permite crear complementos en diferentes lenguajes de programación. Además de C / C ++, se pueden crear scripts para ampliar las capacidades de GIMP en Python 3, JavaScript, Lua y Vala, mientras que las capacidades proporcionadas para dichos complementos ahora son similares a las de los complementos en C / C ++, y la API es la misma para todos los lenguajes.

Se implementó el soporte de caché de renderizado, que almacena los resultados del escalado, así como manipulaciones con colores, filtros y máscaras.

Descargar e instalar

Para la instalación, hay un paquete disponible en formato flatpak en el repositorio flathub-beta.