Liberada la versión de desarrollo de Wine 4.6 y estos son sus cambios

Después de algunas semanas de desarrollo por parte de la gente que esta a cargo del proyecto de Wine se ha dado a conocer la disponibilidad de una versión experimental Wine 4.6. Desde el lanzamiento de la versión 4.5, se han cerrado 50 informes de errores y se han realizado 384 cambios.

Wine es una capa de la implementación de código abierto de la API de Win32 capaz de ejecutar una capa de compatibilidad de Windows en Linux, MacOS y BSD.

Wine es una excelente alternativa completamente libre de la API de Windows para sistemas GNU/Linux y además puede utilizar opcionalmente DLL de Windows nativos, si están disponibles.

Tengan en cuenta que, aunque algunas aplicaciones y juegos funcionan bien con Wine en una distribución de Linux, otros pueden tener errores.

A menos que un programa específico de Windows sea esencial para ustedes, en general, es recomendable tratar de encontrar una alternativa al programa deseado en Linux en primer lugar o elegir una solución en la nube.

Además, Wine ofrece un kit de desarrollo, así como un cargador de programas de Windows, por lo que los desarrolladores pueden modificar fácilmente muchos programas de Windows que se ejecutan bajo Unix x86, incluyendo Linux, FreeBSD, Mac OS X y Solaris.

Wine cuenta con dos versiones la cual es la versión estable y la versión de desarrollo. La versión estable es el resultado del trabajo y correcciones de los errores de la versión de desarrollo.

La versión de desarrollo suele ser en teoría la mas importante pues esta versión es lanzada con el fin de detectar todos aquellos errores y poderlos corregir o aplicar parches.

Sobre la nueva versión de desarrollo de Wine 4.6

En esta liberación de desarrollo de Wine además de los arreglos, también se destacan de los informes de errores cerrados relacionados con el trabajo de los juegos y aplicaciones, entre los que podemos destacar se encuentran:

The Spirit Engine, Monkey Island 3, SIV (System Information Viewer) v4.00, Still Life 2, Shiva Editor, Pride of Nations, Theatre of War 3: Korea, Warframe, Face Noir, Last Half of Darkness, Ultimate Unwrap Pro v 3.50.14, Mass Effect.

También se destaca que se agregó la implementación de backend inicial para WineD3D basada en la API de gráficos Vulkan.

Así como la posibilidad de descargar bibliotecas Mono desde directorios generales. Libwine.dll ya no es necesario cuando se utiliza la DLL de Wine en Windows.

De los demás cambios que podremos encontrar en esta versión de desarrollo de Wine 4.6:

Las pruebas de regresión se compilan en formato PE ejecutable.

Se ha agregado soporte para estructuras complejas a typelib.

El sistema de captura de vídeo está traducido para usar la segunda versión de Video4Linux.

Se introdujo la versión inicial del motor de depuración (DLL del motor de depuración).

¿Cómo instalar la versión de desarrollo de Wine 4.6 en Linux?

Si estas interesado en poder probar esta nueva versión de desarrollo de Wine en tu distro, podrás hacerlo siguiendo las instrucciones que compartimos a continuación.

Para instalar esta versión de Wine 4.6 en Ubuntu y derivados vamos a realizar lo siguiente, en una terminal tecleamos:

sudo dpkg --add-architecture i386

Ahora vamos a añadir al sistema lo siguiente:

wget https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key sudo apt-key add Release.key sudo apt-add-repository https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ sudo apt-get update sudo apt-get --download-only install winehq-devel sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel sudo apt-get --download-only dist-upgrade

Mientras que para los que son usuarios de Debian y sistemas basados en este, deben de realizar lo siguiente.

sudo dpkg --add-architecture i386 wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key sudo apt-key add Release.key sudo nano /etc/apt/sources.list

deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/stretch main sudo apt-get update sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel

Para el caso de Fedora y sus derivados, debemos agregar el repositorio adecuado a la versión que estemos utilizando.

Fedora 29:

sudo dnf config-manager --add-repo https://dl.winehq.org/wine-builds/fedora/29/winehq.repo sudo dnf install winehq-devel

Para el caso de Arch Linux, Manjaro, Antergos o cualquier distribución basada en Arch Linux podemos instalar esta nueva versión desde sus repositorios oficiales de la distribución.

sudo pacman -Sy wine

Si son usuarios de openSUSE pueden instalar Wine desde los repositorios oficiales de la distribución.

Solamente tendremos que esperar a que los paquetes sean actualizados, esto será en cuestión de días.

El comando para instalar Wine es el siguiente:

sudo zypper install wine