Liberada la nueva versión del entorno de desarrollo Qt Design Studio 1.2

Medio año después del primer lanzamiento importante, llega Qt Design Studio 1.2, versión en la cual las novedades son limitadas, pero llega con buenas noticias de la llegada de una versión comunitaria.

Para quienes aun desconocen de Qt Design Studio, deben saber que este es un entorno de desarrollo que permite simplificar la colaboración de diseñadores y desarrolladores para crear prototipos de trabajo de interfaces complejas y escalables.

Los diseñadores pueden centrarse solo en el diseño gráfico del diseño, mientras que los desarrolladores pueden concentrarse en desarrollar la lógica de la aplicación utilizando el código QML generado automáticamente para los diseños del diseñador.

Al usar el flujo de trabajo en Qt Design Studio, se pueden convertir los diseños preparados en Photoshop u otros editores gráficos en prototipos funcionales que pueden ejecutarse en dispositivos reales en minutos.

¿Que hay de nuevo en Qt Design Studio 1.2 ?

La adición más notable a Qt Design Studio 1.2 es el Qt Bridge for Sketch. Esto le permite importar sin problemas sus diseños a Qt Design Studio. Qt Bridge for Sketch se entrega con Qt Design Studio como un complemento que puede instalar en Sketch.

Sketch, permite crear componentes listos para usar basados en los diseños preparados en Sketch y exportarlos a código QML.

En este momento, el conjunto de características del Qt Bridge for Sketch es muy similar al Qt Bridge para Photoshop.

Inicialmente, el producto se entregó de forma gratuita, pero solo se permitió a los titulares de una licencia comercial para que Qt distribuya los componentes de interfaz preparados.

Qt Design Studio Community

La segunda innovación destacable podría casi describirse como retrasada y es que a partir de la versión 1.2, a los desarrolladores se les ofrece la edición Qt Design Studio Community Edition, que no impone restricciones de uso, sino que se queda atrás del producto principal en términos de funcionalidad.

En particular, la edición comunitaria no incluye módulos para importar gráficos de Photoshop y Sketch. Ya que Qt Bridge for Sketch y el Qt Bridge para Photoshop son de código cerrado.

Con respecto al código fuente, se informa que la aplicación es una versión especializada del entorno Qt Creator, recopilada desde un repositorio común. La mayoría de los cambios específicos de Qt Design Studio ya están incluidos en el código base principal de Qt Creator.

Otras novedades

De los cambios generales, se destaca el soporte para gradientes complejos basados en Qt Quick Shapes, que ahora se pueden tratar como componentes de Qt Design Studio.

En Qt Design Studio 1.2 ahora se admiten los gradientes más complejos de Qt Quick Shapes para los componentes de Qt Design Studio.

Por ejemplo, los gradientes esféricos y cónicos combinados con la animación se pueden usar para visualizar efectivamente las mediciones y las lecturas de los sensores. Además, el diseño de interfaces ya no se puede limitar a gradientes verticales lineales.

¿Como instalar Qt Design Studio 1.2 en Linux?

Para quienes estén interesados en poder instalar este entorno de desarrollo, podrán hacerlo siguiendo las instrucciones que compartimos a continuación.

Ya que Qt Design Studio cuenta con dos versiones en este nuevo lanzamiento (básicamente la versión de pago y la gratuita).

En este caso nos centraremos en la edición Qt Design Studio Community Edition, la cual podremos obtener desde el siguiente enlace.

O podemos abrir una terminal en nuestro sistema y en el vamos a teclear el siguiente comando:

wget https://download.qt.io/official_releases/qtdesignstudio/1.2.0/qt-designstudio-linux-x86_64-1.2.0-community.run -O qtdesign.run

Hecha la descarga le damos permisos de ejecución al archivo con:

sudo chmod +x qtdesign.run

Y podremos ejecutar el archivo con:

./qtdesign.run

Finalmente para quienes estén interesados en la versión de paga o tienen curiosidad por poder probarla, los desarrolladores ofrecen los paquetes con licencia comercial disponibles a través de un instalador en línea.

Donde los usuarios interesados pueden probar y evaluar la aplicación durante un periodo de tiempo.

El enlace para probar la versión de paga es este.

Basta con llenar un formulario donde te preguntan algunas áreas de interés sobre el uso para el que quieren probar la herramienta.