Liberada la nueva versión de Next 1.3.0, el navegador web programable

Next es un navegador web extensible orientado al teclado y totalmente diseñado para usuarios avanzados, este navegador web es único porque no expone una API , es completamente abierto y programable con lo cual no hay necesidad de reiniciarlo para probar sus cambios. Y a diferencia de proyectos similares (Konqueror o Vimperator que murió, Qutebrowser …), no está vinculado a un motor de renderizado en particular.

Next se construye alrededor de dos componentes: el núcleo y un port por plataforma. Actualmente cuenta con dos plataformas: GTK / WebKit y Qt / Blink. El núcleo está en Common Lisp, el port en GTK en C y Qt en Python (PyQt, Webengine).

Ambos componentes se comunican a través de D-Bus. También hace uso de XML-RPC antes de D-Bus y el cambio beneficia enormemente al navegador.

Además de las características mencionadas de este navegador web (la navegación difusa es realmente genial), se pueden destacar otras características prácticas, tales como:

la navegación por título

bloqueo de publicidad (por dominio)

selección aproximada / difusa mejorada

Atajos de teclado en Vim

un administrador de descargas

un modo NoScript

un ” back-end ” basado en Blink, el motor de renderizado de Chrome (agregado al back-end de WebKit)

soporte para servidores proxy, de ahí Tor

Modo de uso

Como se menciono, este navegador web está orientado para su uso con el teclado, por lo que cuenta con una serie atajos de teclado que definen las diferentes funciones que se pueden realizar con este navegador.

Las teclas de inicio rápido son las siguientes:

C-l: Cargar URL en la pestaña

M-l: Cargar URL en una pestaña nueva

C-x b: Cambiar pestaña

C-b: Historia hacia atrás

C-f: Historia de reenvíos

C-x C-c: Dejar

TAB: Candidato completo (en minibúfer)

Los símbolos representan modificadores:

C: Tecla de control

S: Super (tecla de Windows, tecla de comando)

M: Meta (tecla Alt, tecla Opción)

s: Tecla Shift

Las siguientes claves existen como claves especiales:

BACKSPACE, DELETE, ESCAPE, HYPHEN, RETURN, SPACE, TAB, Left, Right, Up,Down

¿Como instalar Next Browser en Linux?

Para quienes esten interesados en poder instalar, este navegador web, deben saber que su metodo es fácil para GNU / Linux y macOS, ya que los desarrolladores ofrecen un archivo Guix todo en uno y está en MacPorts.

Para el caso de Guix, basta con implementarlo en el sistema, esto lo hacemos siguiendo las instrucciones que comparto a continuación.

Primero descargamos:

wget https://ftp.gnu.org/gnu/guix/guix-binary-1.0.1.system.tar.xz.sig gpg --keyserver pool.sks-keyservers.net \ --recv-keys 3CE464558A84FDC69DB40CFB090B11993D9AEBB5 gpg --verify guix-binary-1.0.1.system.tar.xz.sig

Después accedemos como root y debemos teclear lo siguiente:

cd /tmp tar --warning=no-timestamp -xf \ guix-binary-1.0.1.system.tar.xz mv var/guix /var/ && mv gnu / mkdir -p ~root/.config/guix ln -sf /var/guix/profiles/per-user/root/current-guix \

~root/.config/guix/current GUIX_PROFILE="`echo ~root`/.config/guix/current" ; \ source $GUIX_PROFILE/etc/profile cp ~root/.config/guix/current/lib/systemd/system/guix-daemon.service \ /etc/systemd/system/ systemctl start guix-daemon && systemctl enable guix-daemon mkdir -p /usr/local/bin cd /usr/local/bin ln -s /var/guix/profiles/per-user/root/current-guix/bin/guix mkdir -p /usr/local/share/info cd /usr/local/share/info

for i in /var/guix/profiles/per-user/root/current-guix/share/info/* ; do ln -s $i ; done guix archive --authorize < \

~root/.config/guix/current/share/guix/ci.guix.gnu.org.pub

Salimos de la sesión root y podremos instalar el navegador tecleando:

guix pull guix install next

Aun que también ofrecen el código fuente del navegador para realizar la compilación para quienes prefieren de este método. El código lo pueden descargar desde el siguiente enlace.

Finalmente para el caso de los que son usuarios de Arch Linux, Manjaro, Arco Linux o cualquier otra distribución basada en Arch Linux, pueden instalar el navegador desde AUR.

Solo tienen que teclear en una terminal el siguiente comando:

yay -S next-browser-git

Su desarrollador recomienda que para mejorar la seguridad mientras se navega por Internet, puede ejecutar Next con Firejail en Linux.

Firejail es un programa SUID que reduce el riesgo de violaciones de seguridad al restringir el entorno de ejecución de aplicaciones no confiables que usan espacios de nombres de Linux y seccomp-bpf. Permite que un proceso y todos sus descendientes tengan su propia vista privada de los recursos del núcleo compartidos globalmente, como la pila de red, la tabla de procesos y la tabla de montaje.

Para ello basta con abrir una terminal y en ella ejecutar el siguiente comando:

firejail --ignore = nodbus next-gtk-webkit