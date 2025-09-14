Ya está disponible libadwaita 1.8, la biblioteca basada en GTK4 que aporta widgets y patrones de interfaz propios de GNOME. Tras alrededor de seis meses de trabajo, esta versión agrupa cambios centrados en atajos, estilos y tipografía sin alterar la esencia del conjunto de componentes.

El foco se ha puesto en modernizar piezas que habían quedado rezagadas y en alinear capacidades con GTK; entre ellas destacan el reemplazo del diálogo de atajos y el soporte integral de consultas de medios CSS, además de un conjunto de retoques menores que mejoran la coherencia visual.

Novedades destacadas de Libadwaita 1.8

La novedad más visible es AdwShortcutsDialog, que pasa a ocupar el lugar del antiguo GtkShortcutsWindow, marcado como obsoleto en GTK. Junto a este cambio, se incluyen mejoras en los atajos que afinan la presentación y el comportamiento del cuadro de combinaciones de teclado.

AdwShortcutsDialog reemplaza a GtkShortcutsWindow (deprecado en GTK).

Actualizaciones en la gestión de atajos para una experiencia más clara.

Soporte completo de consultas de medios CSS alineado con GTK.

Ajustes tipográficos y otros cambios menos visibles.

Consultas de medios CSS y tipografía

Con esta versión, libadwaita incorpora soporte íntegro para CSS media queries, en sintonía con el soporte de GTK. Esto facilita adaptar la interfaz a distintos factores de forma y preferencias, manteniendo un comportamiento consistente entre biblioteca y toolkit.

También se han aplicado mejoras tipográficas que refinan legibilidad y jerarquías visuales. Aunque no son cambios espectaculares, ayudan a que las aplicaciones basadas en libadwaita ofrezcan una presentación más cuidada y homogénea.

Otros ajustes y limpieza en Libadwaita 1.8

Además de las novedades principales, el ciclo incorpora múltiples retoques pequeños que corrigen detalles y pulen componentes. Este tipo de mejoras de base contribuye a la estabilidad del conjunto y reduce fricciones en el día a día del desarrollo.

Qué prepara el siguiente ciclo

Mirando a lo que viene, el equipo trabaja en un widget de barra lateral genérico y en la sustitución de la actual stack sidebar. El objetivo es ofrecer alternativas más versátiles y coherentes con los patrones de navegación que promueve la plataforma.

Con este lanzamiento, libadwaita 1.8 consolida la transición a componentes más modernos, estandariza el soporte de consultas CSS junto a GTK y sienta las bases para futuras mejoras en navegación y estructura, manteniendo el foco en la calidad de los detalles.