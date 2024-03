Libadwaita 1.5 ya fue liberado y estas son sus novedades

Screenshot de Libadwaita 1.5

Los desarrolladores de Gnome dieron a conocer hace poco el lanzamiento de la nueva versión de Libadwaita 1.5, y en esta nueva versión se han implementado diversas mejoras a los cuadros de diálogo, asi como también la adición de nuevas propiedades y más.

Para quienes desconocen de Libadwaita, deben saber que esta es una biblioteca de componentes para el estilo de la interfaz de usuario de GNOME. Libadwaita se utiliza junto con GTK4 e incluye componentes del tema Adwaita utilizado en GNOME, que ahora se han trasladado de GTK a una biblioteca independiente. Este movimiento permite que los cambios específicos de estilo de GNOME se desarrollen de forma separada de GTK, permitiendo a los desarrolladores de GTK centrarse en aspectos fundamentales mientras que los desarrolladores de GNOME pueden implementar cambios de estilo de manera más ágil y flexible sin afectar a GTK en sí.

Principales novedades de Libadwaita 1.5

En esta nueva versión que se presenta de Libadwaita 1.5, el principal cambio fue la revisión de los widgets adaptativos para crear cuadros de diálogo que se ajusten al tamaño del área visible (estos se representan en el lado del cliente, dentro de las ventanas existentes, y no pueden extenderse más allá de la ventana principal).

Los cambios implementados simplifican la creación de cuadros de diálogo, los cuales pueden integrarse con interfaces para sistemas móviles y de escritorio. Además, proporciona opciones adicionales para administrar cuadros de diálogo, como el comportamiento de los botones de cierre y la expansión automática a pantalla completa en versiones móviles de aplicaciones. Se menciona que a futuro se planea implementar el vínculo de cuadros de diálogo a pestañas dentro de la ventana en lugar de a ventanas separadas, lo cual será útil en aplicaciones como navegadores para evitar superposiciones al cambiar entre pestañas.

Otra de las novedades que presenta Libadwaita 1.5 es para los dispositivos móviles, ya que se ha agregado soporte para colocar diálogos en forma de hojas acopladas en la parte inferior de la pantalla (hojas inferiores) en lugar de alineadas con el centro. Esto ayuda a evitar confusiones al cerrar ventanas, ya que parte de la ventana principal permanece visible y los botones de cierre están claramente separados.

Los nuevos cuadros de diálogo se gestionan mediante la clase AdwDialog, que es similar al uso de GtkWindow, con diferencias en las operaciones de visualización y cierre. Se han introducido cambios en la manera de manejar propiedades y señales específicas para estos cuadros de diálogo, como la señal «::close-attempt» y el procesamiento de la propiedad»:can-close«. Además, se recomienda utilizar las nuevas clases AdwPreferencesDialog, AdwAboutDialog y AdwAlertDialog en lugar de las versiones anteriores para estos tipos de diálogo.

En Libadwaita 1.5, los cuadros de diálogo que no están asociados a una ventana principal seguirán tratándose como ventanas independientes. Esto aplica a cuadros de diálogo cuyas ventanas principales no permiten albergar otros cuadros de diálogo, por ejemplo, si no admiten cambios de tamaño o no tienen las clases AdwWindow y AdwApplicationWindow.

Además de la reelaboración de los diálogos, se realizaron otros cambios en Libadwaita 1.5:

Se añadió la propiedad»:text-length» a la clase AdwEntryRow para limitar la longitud del texto en el campo de entrada.

AdwHeaderBar siempre muestra un botón de cerrar dentro de los cuadros de diálogo, independientemente del diseño del sistema. La única pista que recibe del sistema es si mostrar el botón de cerrar en el lado derecho o izquierdo.

Se incluyó el método remove_response() en la clase AdwMessageDialog para eliminar respuestas específicas.

Se agregó la capacidad de quitar breakpoints (puntos de interrupción) de forma programática en la clase AdwBreakpointBin, permitiendo cambios en la interfaz de usuario según el tamaño de la ventana.

Se introdujo el indicador «:allow-window-handle» en la clase AdwSwipeTracker para permitir deslizamientos en la parte superior de la barra (útil para hojas adjuntas en el borde inferior).

Se aumentó el brillo de los colores utilizados al sombrear ventanas en un estilo de diseño oscuro, mejorando la visibilidad y la estética en entornos con poca luz.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.