LFA (Linux For All): la distro trae cambios profundos

Arne Exton ha lanzado la nueva versión de su distribución LFA (Linux For All). Otro proyecto que te invito a conocer si aún no lo conoces, con algunas de las últimas tecnologías disponibles en el mundo GNU/Linux. Si ya la conoces y quieres acceder a la ISO, solo tienes que acceder a este enlace para descargarla gratuitamente y comenzar a probar las bondades de esta última versión.

Tienes que saber que uno de los grandes cambios de esta nueva versión es que ahora está basada en Ubuntu 20.04 LTS, con soporte para tiempo prologado. Además, han incluido la versión 5.7 del kernel Linux. Una de las más recientes y con lo último en drivers y soporte. Además, también han incluido los drivers propietarios de NVIDIA en su versión 440.82 por defecto.

Es una gran distribución para los entusiastas que buscan el mejor soporte de hardware en Linux. Y sin consumir demasiados recursos por parte del entorno de escritorio, ya que en el apartado gráfico incluye el ligero LXDE.

Incluye varios paquetes de software preinstalados, como por ejemplo el navegador web Google Chrome, con soporte para Netflix y acceso sencillo para los marcadores favoritos y para tu correo electrónico GMAIL.

También incluye Refracta Snapshot para crear tu propia versión Live instalable basada en una imagen ISO de Ubuntu. Y eso solo son algunos de los paquetes preinstalados más llamativos que incluye, además de todo lo que esperas encontrar en una buena distro Linux.

Recuerda que puedes descargar la última versión de LFA Build 200607 para instalarla en tu PC o puedes también probarla en alguna máquina virtual con programas como por ejemplo VirtualBox y WMWare para poder anticiparte a lo que te vas a encontrar y decidirte si te gusta o no. Te adelanto, que solo existe versión de 64-bit, por lo que a pesar de su entorno ligero, no es apta para PCs antiguos…