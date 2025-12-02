Hace ya más de un año desde que se filtraron los planes de Valve de llevar Android a SteamOS. Actualmente ya es posible instalando de paquetes de terceros, en lo que se incluye poner una clave sudo a nuestro usuario, pero no es lo mismo conseguirlo por nuestra cuenta que usar algo desarrollado por Valve; la integración sería mejor. Pues bien: hoy se ha dado a conocer Lepton, lo que será ese Waydroid de Valve.

Al nombre le acompaña un logotipo que recuerda algo a Proton, la capa de compatibilidad de Valve para ejecutar juegos de Windows en entornos con base Linux. El logotipo parece ser la combinación de algo similar a un protón con una ranita dentro, probablemente porque las ranas suelen ser verdes como el logotipo de Android.

Lepton se usará en las Steam Frame

A partir de aquí, poco confirmado. Se sabe que Lepton permitirá el uso de APKs de Android en el sistema de las Steam Frame (las gafas que llegarán junto a la Steam Machine), pero poco más. Se espera, o más bien se desea, que permita algo similar en SteamOS, el sistema operativo de la Steam Deck y la futura Machine que veremos en el primer cuarto de 2026. SteamDB ya ha abierto una página sobre Lepton.

No se deben pasar por alto las arquitecturas: las Steam Deck y Steam Machine usan SteamOS x86_64, mientras que las Steam Frame tirarán de un sistema ARM. Eso facilitará las cosas en las gafas y no se garantiza el soporte para las consolas (o PC) de mano y de sobremesa. Poder ejecutar aplicaciones de Linux, Windows y Android en un mismo aparato podría cambiar las cosas, aunque esto no está confirmado ni mucho menos.

Que ya haya más información sólo confirma que pronto veremos Android en el ecosistema de Valve. Hasta dónde llega la integración es algo que descubriremos en los próximos meses.