Lenovo ha oficializado algo que llevaba meses rumoreándose: la Lenovo Legion Go 2 llegará en una versión con SteamOS instalada de fábrica, pensada para quienes solo quieren encender la consola y ponerse a jugar en el ecosistema de Valve sin pelearse con Windows 11. Este movimiento coloca a la portátil de Lenovo como una de las alternativas más serias a Steam Deck dentro del mercado europeo y estadounidense.

La compañía aprovechará la inercia del CES para poner el foco en los handheld PC centrados en juegos, un segmento que se ha disparado tras el éxito de Steam Deck y de modelos como ROG Ally. En este contexto, la decisión de ofrecer SteamOS de forma nativa en Legion Go 2 busca combinar un hardware de gama alta con un sistema operativo orientado por completo al juego, dejando a un lado las limitaciones y el sobrepeso de Windows 11 en dispositivos portátiles.

Lenovo Legion Go 2: una versión «Powered by SteamOS» pensada para jugar y nada más

La nueva Legion Go 2 con SteamOS mantiene la base técnica de la variante con Windows, pero sustituye el sistema de Microsoft por el sistema operativo de Valve basado en Linux, ya optimizado para ejecución de juegos, suspensión rápida y reanudación casi instantánea de partidas. Este cambio no es casual: las primeras pruebas no oficiales de SteamOS en Legion Go demostraron mejor rendimiento, más autonomía y una experiencia más coherente para una máquina que se usa casi exclusivamente para jugar.

Lenovo ha confirmado que esta nueva variante será su segundo dispositivo con SteamOS tras la Legion Go S, un modelo más modesto. La Legion Go 2 SteamOS se convierte así en el primer hardware comercial con el AMD Ryzen Z2 Extreme oficialmente soportado por SteamOS, algo que hasta ahora solo se veía gracias a instalaciones no oficiales por parte de la comunidad.

Hardware de gama alta: pantalla OLED de 8,8 pulgadas y Ryzen Z2 Extreme

En lo técnico, la consola mantiene la misma hoja de especificaciones que el modelo con Windows 11. El corazón del equipo es una APU AMD Ryzen Z2 Extreme, una solución diseñada para consolas portátiles que combina una CPU de 8 núcleos (con 3 núcleos Zen 5 y 5 núcleos Zen 5c) y una gráfica integrada Radeon 890M basada en arquitectura RDNA 3.5 con 16 unidades de cómputo. Lenovo fija un TDP de 28 W, pero permite ajustarlo entre 15 y 35 W para equilibrar rendimiento y consumo.

Junto al procesador, la configuración tope integra 32 GB de memoria LPDDR5X a 8.000 MT/s y hasta 2 TB de almacenamiento PCIe 4.0, ampliables con una tarjeta microSD de hasta otros 2 TB. Con esto, la portátil se coloca en un rango de potencia que, sobre el papel, se sitúa por encima de Steam Deck y en línea con propuestas como ROG Ally X o la futura Claw de MSI, aunque siempre con el matiz del precio más elevado.

El apartado de pantalla es uno de los puntos donde Lenovo más ha querido destacar. Legion Go 2 monta un panel OLED de 8,8 pulgadas con resolución 1920 x 1200 en formato 16:9, frecuencia de refresco de hasta 144 Hz y compatibilidad con frecuencia de actualización variable (VRR). Según los datos de la marca, cubre el 97 % del espacio de color DCI-P3, alcanza 500 nits de brillo en SDR y cuenta con certificación DisplayHDR True Black 1000, además de soporte multitáctil de 10 puntos.

Batería de 74 Wh, USB4 y conectividad completa

Para mover todo este hardware, Lenovo mantiene una batería de 74 Wh dividida en dos celdas, una capacidad por encima de la media en este tipo de dispositivos. Se acompaña de un adaptador de 65 W y carga por USB-C, lo que permite utilizar cualquiera de los dos puertos USB4 Type-C para alimentar la consola. Estos puertos también ofrecen DisplayPort 2.0 y Power Delivery 3.0, de modo que se puede conectar la Legion Go 2 a un monitor externo o una estación de acoplamiento sin complicaciones.

En el terreno inalámbrico, la portátil integra Wi‑Fi 6E y Bluetooth 5.3, cubriendo las necesidades tanto de juego online como de periféricos (mandos adicionales, auriculares, teclados o ratones). A nivel físico, se completa con lector de tarjetas microSD, lector de huellas dactilares y un sistema de ventilación renovado Legion Coldfront, que incorpora un ventilador más grande y rejillas rediseñadas para mejorar el flujo de aire respecto a la generación anterior.

Lenovo Legion Go 2 usa un diseño continuista con mandos desmontables y botón dedicado a Steam

Lenovo no ha querido tocar demasiadas cosas en un diseño que ya funcionaba. Legion Go 2 con SteamOS conserva los mandos laterales desmontables al estilo Switch, uno de los rasgos más reconocibles de la familia. Estos controladores pueden utilizarse acoplados, desacoplados como mando inalámbrico y, en el caso del derecho, en un modo ratón que facilita el manejo de interfaces pensadas originalmente para PC.

Una de las principales novedades específicas de esta versión es la inclusión de un botón dedicado a Steam que da acceso directo a la interfaz del sistema de Valve, a la tienda, a la biblioteca y a los atajos propios de SteamOS. De esta forma, la experiencia se acerca más a la de una consola tradicional que a la de un PC portátil con un sistema de escritorio.

En cuanto a tamaño y peso, Lenovo se mueve en cifras similares a las del modelo Windows. La consola ronda los 920 gramos y unas dimensiones aproximadas de 206 x 136,7 x 22,95 mm, lo que la sitúa claramente en el grupo de los handheld grandes. No es el dispositivo más discreto para llevar encima a todas partes, pero a cambio ofrece una pantalla generosa y espacio interno para batería y refrigeración.

SteamOS frente a Windows 11: ventajas y limitaciones

El gran cambio de esta variante no está en el chasis ni en la pantalla, sino en el software. De fábrica, Legion Go 2 incorpora SteamOS con soporte oficial de Lenovo y Valve, algo que en la práctica supone varias ventajas: interfaz adaptada al mando, actualizaciones pensadas para el juego, gestión de energía optimizada y funciones propias del ecosistema Steam como Remote Play, Biblioteca Compartida en Familia o streaming local desde un PC.

Distintas comparativas previas en otros dispositivos han mostrado que SteamOS suele ofrecer un rendimiento de hasta un 20 % superior en algunos títulos respecto a Windows 11, además de una autonomía mayor. La razón es sencilla: el sistema de Valve está centrado en juegos, mientras que Windows 11 es un sistema generalista cargado de servicios, procesos en segundo plano y aplicaciones que, en una consola portátil, aportan poco o nada.

No todo son ventajas, eso sí. La compatibilidad con ciertos juegos, especialmente títulos en línea con sistemas anti trampas estrictos, puede no ser completa, del mismo modo que ocurre en Steam Deck. Además, SteamOS no cuenta con soporte nativo para Xbox Game Pass, por lo que el acceso a este servicio se limita a soluciones como el juego en la nube vía navegador o aplicaciones web progresivas. Para quienes basan su biblioteca principalmente en Steam y en juegos no dependientes de ciertos anti-cheat, estas limitaciones serán menos relevantes.

Precio y disponibilidad de la Lenovo Legion Go 2: más barata que la versión con Windows

Uno de los puntos que más está dando que hablar es el precio. Lenovo ha fijado para la Legion Go 2 con SteamOS un coste de partida de 1.199 dólares en Estados Unidos, ligeramente por debajo de la variante con Windows 11, que en ese mercado arranca en torno a los 1.349 dólares con la misma APU Ryzen Z2 Extreme. En Europa, el modelo Windows se ha listado desde 999 euros en versiones menos potentes y alrededor de 1.299 euros en la configuración de 32 GB de RAM y 1 TB de SSD.

La versión SteamOS se espera que llegue al mercado europeo con un precio cercano a esos 1.199 dólares convertidos prácticamente 1:1 a euros, como suele ocurrir en este tipo de productos. Algunas fuentes mencionan cifras estimadas en torno a los 1.049-1.100 euros para determinadas configuraciones, aunque de momento Lenovo no ha detallado el catálogo definitivo para la zona euro.

En cuanto a fechas, la compañía ha establecido el mes de junio como ventana de lanzamiento para el modelo con SteamOS. Se habla de envíos a partir de mediados de mes en algunos mercados, mientras que el modelo con Windows 11 habría arrancado antes, incluso con reservas y primeros envíos desde febrero. En todo caso, la intención de Lenovo es que la versión SteamOS llegue a tiempo para la campaña veraniega.

Un rival directo para Steam Deck y la oleada de portátiles para jugar

Con este movimiento, Lenovo entra de lleno en el terreno de las consolas portátiles consolidadas basadas en PC que compiten directamente con Steam Deck. Hasta ahora, muchos fabricantes se limitaban a lanzar hardware más potente con Windows 11, pero sin un sistema realmente pensado para jugar desde el primer minuto. Legion Go 2 SteamOS rompe en parte esa dinámica al ofrecer un dispositivo más potente que la Steam Deck original, con un sistema similar al de Valve y una ficha técnica que apunta claramente a la gama alta.

La consola se coloca en un espacio complicado: por un lado, es notablemente más cara que Steam Deck; por otro, se sitúa en la misma franja de precio que algunas alternativas con hardware x86 todavía más potente, aunque también más costosas y difíciles de conseguir en Europa debido a la subida del precio de la memoria RAM y otros componentes. Dentro de este contexto, el equilibrio entre potencia, autonomía, calidad de pantalla y precio será lo que determine si Legion Go 2 con SteamOS consigue hacerse un hueco sólido.

Quienes ya utilizan Steam como plataforma principal y buscan una pantalla de mayor tamaño, un OLED de calidad, mandos desmontables y un sistema diseñado para juegos encontrarán en esta consola una propuesta muy centrada en ese perfil. Aun así, la barrera psicológica de los 1.000 euros/dólares no deja de ser un obstáculo para parte del público, que quizá vea con mejores ojos soluciones más baratas aunque sean menos potentes.

El mercado de los handheld avanza a buen ritmo

Con todo lo que se ha anunciado, Legion Go 2 con SteamOS se perfila como una de las apuestas más ambiciosas dentro del ecosistema de consolas portátiles basadas en PC: combina un hardware muy capaz con el sistema de Valve, ofrece una pantalla OLED de gran formato, mandos desmontables y un precio inferior al modelo Windows, pero claramente superior al de Steam Deck; una mezcla que, si Lenovo acierta con la distribución y el soporte en Europa, puede convertirla en una de las referencias para quienes quieren ir un paso más allá sin renunciar al entorno SteamOS.