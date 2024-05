Para alguien como yo que escribe en medios como este, probar software de todo tipo es esencial para hacer su trabajo. Y no solo un programa: en cuanto a navegadores, en mi equipo tengo Firefox, (Firefox) Nightly, Chrome (vía Distrobox), Chromium, Vivaldi, Brave y Microsoft Edge – Safari no puedo -. Casi todos ellos comparten motor, pero no hacen las cosas igual. El navegador de los de Redmond trata de convencernos de que lo usemos por diferentes vías, aunque alguna de ellas no es la mejor.

Para mí, Vivaldi es el que más funciones útiles ofrece. No hace tanto desde que Microsoft «tomó prestada» la idea de la vista dividida, y más recientemente están añadiendo otras funciones menos inspiradas en la competencia como Copilot integrado o una VPN gratuita. Así que recientemente me ha dado por poner a prueba al navegador sucesor del Internet Explorer. Tiene luces y sombras, una de ellas molesta para mí.

VPN gratuita en Microsoft Edge

Podemos usar las VPNs al menos por dos motivos: por privacidad y por poder visitar servicios bloqueados, sea por la zona o por orden judicial. Son útiles en algunos escenarios, y creo que eso es innegable. La de Microsoft Edge tiene un límite de 5GB gratuitos, pero también diferentes configuraciones que a mí me resultan interesantes.

Se activa desde los ajustes/Privacidad, búsqueda y servicios, desplazándonos más abajo. Hay que activar el interruptor y usar una cuenta de Microsoft para que funcione. Cuando lo tengamos a punto, podemos elegir tres opciones:

Seleccionar sitios : se activará automáticamente cuando visitemos un sitio que hemos añadido a su lista blanca.

: se activará automáticamente cuando visitemos un sitio que hemos añadido a su lista blanca. Optimizado : se conectará cuando estemos en redes WiFi públicas, no seguras o un sitio web cuyo certificado no sea válido.

: se conectará cuando estemos en redes WiFi públicas, no seguras o un sitio web cuyo certificado no sea válido. Todos los sitios: es decir, siempre activa.

¿Son 5GB suficientes? Depende del uso. Para el mío, que no creo que la necesite más de una vez cada tres meses, sí, lo son. La captura de cabecera la he hecho para mostrar un ejemplo, uno que podemos explicar: thepiratebay.org está bloqueada por DNS, por lo menos en mi caso, intento visitarla, no funciona, la añado a la vista blanca y, desde ese momento y en adelante, cada vez que intente entrar ahí se conectara la VPN y podré visitarla.

Y en cuanto al consumo de datos, es un portal con sólo una imagen de 76kb, y como soy muy perezoso para realizar los cálculos, le he preguntado a ChatGPT cuántas veces hay que visitar esa web para superar la cuota de 5GB y me ha dicho que 69008. Serían menos, ya que yo sólo me he basado en el peso de la imagen para hacer los cálculos, pero aun dividiendo eso por la mitad nos sale que tendríamos que visitar TPB unas 34500 veces.

Copilot integrado

Otra función que puede llamar mucho la atención es que tiene Copilot integrado. No el asistente para el código, sino el que antes se usaba mezclado con Bing. El chatbot de la compañía movido por GPT4. ¿Es esta función tanto como parece? No. Ni se acerca. La realidad es que no pasa de ser un acceso directo a copilot.microsoft.com. Sí puede hacer cosas como responder a preguntas tipo «cómo activo el VPN»: como GTP4 puede buscar en Internet y sabe que estás en Microsoft Edge, te lo dice. Pero puede fallar si lo que encuentra no está actualizado.

¿Y qué es lo que no soporto?

Microsoft está tratando de convencernos de usar sus productos por todo tipo de dudosas vías. Lo que no me gusta es que todo está muy ligado a Microsoft como Chrome lo está a Google, pero de una manera más agresiva. La página de inicio, si no se cambia por algo más simple, es como entrar a un e-commerce cuando no es lo que quieres.

Este es el punto de vista de alguien que no usa Windows ni casi nada de Microsoft como opción principal. Para alguien diferente a mí, Microsoft Edge sí es una alternativa válida, y además me parece buena. Permite poner dos pestañas una junto a la otra, tiene opciones como la de ampliar una imagen e incluso un panel lateral que a mí me parece mejor que el de Brave… pero ese tufillo a Windows y publicidad por todo…