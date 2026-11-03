Si estás harto de que los sistemas operativos modernos se metan en todo, probablemente te interese echarle un ojo a LCOS (Lunduke Computer Operating System). No es la típica distribución creada por un comité gigante, sino que es la visión personal de Bryan Lunduke, un sistema pensado por y para él, aunque abierto al resto de mortales que busquen algo radicalmente distinto a lo convencional.

Lo que hace que esta propuesta sea especial es su filosofía de minimalismo y libertad. En un mundo donde abrir un navegador implica aceptar cookies, crear cuentas en la nube y que una IA te diga cómo escribir un correo, LCOS se planta y dice que basta, recuperando esa esencia de la informática de los años 90 pero con la potencia del hardware actual.

¿En qué se basa exactamente LCOS?

Para no reinventar la rueda, LCOS utiliza como cimiento a Devuan, que es básicamente una versión de Debian pero con una diferencia fundamental: han mandado a paseo a Systemd. Para los que no estéis puestos en el tema, Systemd es ese gestor de sistema que muchos puristas odian porque se ha vuelto demasiado omnipresente y complejo, llegando incluso a hacer llamadas a los DNS de Google por defecto en algunos casos. LCOS prefiere usar SysV init, manteniendo las cosas más sencillas y transparentes.

En cuanto a la parte visual, no busques efectos transparentes ni animaciones locas; LCOS apuesta por el entorno de escritorio Xfce. La idea es clara: una interfaz que recuerde a los noventa, que sea ligera y que no te distraiga con adornos innecesarios, permitiendo que el equipo vuele incluso en máquinas que ya tienen unos cuantos años encima.

Los pilares innegociables del sistema

Este sistema operativo no se anda con chiquitas y sigue unas reglas muy estrictas para garantizar la privacidad del usuario. Entre sus principios sagrados encontramos que no requiere cuentas online ni verificaciones de identidad o edad para funcionar. Además, viene blindado contra las funciones de inteligencia artificial integradas, aunque ojo, esto no significa que te prohíban usarlas; si quieres instalar tus propias herramientas de IA, el sistema no te pondrá ninguna pega, porque el dueño del PC es quien manda.

Adiós a la política: El proyecto evita activismos y decisiones basadas en agendas políticas para no desviarse de sus metas técnicas.

El proyecto evita activismos y decisiones basadas en agendas políticas para no desviarse de sus metas técnicas. Sin Rust forzado: Lunduke ha llegado al extremo de crear su propio kernel personalizado para eliminar el lenguaje Rust , buscando evitar lo que considera clones innecesarios y priorizando la estabilidad de lo clásico.

Lunduke ha llegado al extremo de crear su propio kernel personalizado para , buscando evitar lo que considera clones innecesarios y priorizando la estabilidad de lo clásico. Navegación privada: Como navegador predeterminado, incluye una versión recortada de Brave Origin, eliminando el ruido y centrándose en la eficiencia.

Un modelo de gestión unipersonal

A diferencia de la mayoría de distros Linux, LCOS no es un proyecto comunitario. Aquí el «Rey» tiene el control total, tanto a nivel organizativo como técnico. Para algunos esto puede sonar raro, pero según el creador, es la única forma de evitar que los grupos de activistas secuestren el proyecto, algo que ha pasado en otras organizaciones de código abierto. De este modo, el desarrollo se mantiene enfocado en los objetivos principales sin perderse en reuniones infinitas de comités.

Sobre el código, LCOS intenta no tocar lo que ya funciona. Prefieren enviar las mejoras a los proyectos originales (upstream) contratando a los desarrolladores oficiales para que el beneficio sea para todos. Por eso, las desviaciones del código original son mínimas, asegurando que el sistema sea robusto y fácil de mantener.

Consejos para los que quieran probar LCOS

Si te pica la curiosidad y quieres instalarlo, ten en cuenta que no es para novatos absolutos. Se recomienda encarecidamente usar una máquina virtual como VirtualBox o Virtmanager antes de lanzarte a particionar tu disco duro real. Esto es vital porque debes conocer bien los requisitos de particionamiento, ya sea que uses un modo de arranque legacy o UEFI, y decidir si necesitas una partición de swap independiente.

LCOS es una opción refrescante para quienes buscan un sistema operativo clásico, sin telemetría intrusiva y con un control absoluto sobre el hardware. Al basarse en APT para la gestión de paquetes y ofrecer un modelo de lanzamiento fijo, combina la estabilidad de Debian con una ideología de independencia tecnológica total, rescatando la simplicidad de una era donde el software era una herramienta y no un servicio de suscripción.