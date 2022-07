Si yo soy usuario de KDE es por dos motivos principalmente: el primero es el rendimiento, y el segundo son las aplicaciones. Para ser sincero, si GNOME fuera un poco menos pesado y sus aplicaciones para usuarios más exigentes y no tan sencillas, yo usaría GNOME. Me gusta su interfaz, su dock… Iba a decir que no se puede tener todo, pero para conseguirlo hay que hacer muchas modificaciones que, en un principio, no soy partidario de hacer. Una de ellas era la posibilidad de instalar Latte Dock, y hablo en pasado porque tiene los días contados.

Latte Dock es un dock diseñado pensando en el escritorio KDE, tanto es así que el proyecto lo ha mencionado como propio en muchas ocasiones. La última versión fue la 0.10, y se había empezado a trabajar en la v0.11, pero al final no verá la luz. Su desarrollador ha perdido la motivación, y ya no tiene tiempo para hacer algo que parece que hacía más como hobby que por otra cosa.

Latte Dock se despide

El desarrollador principal de Latte Dock lo explica en un post corto en el que también dice que para que Latte Dock 0.11 viera la luz haría falta que diera un paso adelante otro mantenedor:

Lamentablemente me gustaría informar a la comunidad de KDE que me alejo del desarrollo de Latte. La razón principal es la falta de tiempo, motivación o interés por mi parte. Espero que esto dé espacio y aire libre a nuevos desarrolladores/mantenedores para entrar y hacer avanzar a Latte. Esperaba poder liberar Latte v0.11 pero desafortunadamente no puedo. Liberar Latte v0.11 significaría que alguien lo mantendría después y ese ya no es el caso. Durante los últimos 6 años el desarrollo de Latte fue un hermoso viaje y me enseñó muchas cosas nuevas. Me gustaría daros las gracias a todos por este hermoso viaje, miembros de la comunidad kde, usuarios, desarrolladores, entusiastas y desarrolladores de plasma.

Esto puede ser un jarro de agua fría para los que ahora mismo están usando Latte Dock. Lo malo es que ya no habrá nuevas versiones, si ese mantenedor que menciona no aparece, pero lo bueno es que seguirá estando disponible en la mayoría de repositorios oficiales en los que aparece hasta ahora.

No podemos saber si este movimiento tiene algo que ver con algo que prepare KDE, es decir, Plasma 5.25 ya tiene un panel inferior flotante, y podrían estar hablando internamente de crear un dock que no precisara instalar ningún nuevo paquete. Pero lo único cierto es que, si nadie lo impide, Latte Dock no recibirá más actualizaciones. Farewell…