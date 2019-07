Desde que tengo ordenadores propios, podría decir que he usado Linux el 50% del tiempo, macOS el 45% y Windows el 5%. Pero lo cierto es que usé macOS en mi ordenador principal cuando me deshice de Windows, por lo que estoy acostumbrado a tener los botones (cerrar, minimizar y maximizar) a la izquierda y me siento cómodo con un dock en la parte inferior. Ahora estoy usando Kubuntu y ya me he acostumbrado a la barra que trae por defecto, pero estoy probando Latte Dock y ahora mismo tengo dudas sobre si usar Kubuntu de por defecto o volver a usar un dock.

Latte es un dock basado en los frameworks de Plasma, por lo que funcionará a la perfección en el entorno gráfico desarrollado por KDE Community. Latte no es un dock como muchos otros que solo alojan iconos de aplicaciones; se trata de un dock que puede sustituir por completo los paneles de Kubuntu y otros sistemas operativos que usen Plasma como entorno gráfico. Es tan configurable que nos permite añadir también el menú de aplicaciones y la bandeja del sistema.

Latte Dock 0.9 ya disponible

Latte Dock se ha actualizado hace unas horas. Después de un año de desarrollo, sus creadores han lanzado Latte Dock 0.9.0, una nueva versión estable que llega con muchas novedades interesantes, tal y como podéis ver en el vídeo anterior:

Colores inteligentes.

Modo de edición en vivo, lo que nos permite ver los cambios mientras los realizamos.

Experiencia de ventanas en vivo.

Nuevos colores.

Indicadores en línea.

Ajustes flexibles.

Mejoras en los globos.

Experiencia en múltiples capas.

Para instalar Latte Dock solo tenemos que abrir un terminal y escribir:

sudo apt install latte-dock

Para iniciarlo, bastará con abrir el menú de aplicaciones y ejecutar Latte o escribir “latte-dock” en el terminal. Tras la instalación, se añadirá automáticamente a las aplicaciones de inicio, por lo que iniciará automáticamente con el sistema operativo.

Creo que mientras escribía este artículo he terminado de decidirme a usar este dock. Que pueda añadir la bandeja del sistema me ha gustado. ¿Qué te parece este dock para Plasma?