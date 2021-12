Last Epoch obtiene mejoras y primera mazmorra

Last Epoch es un título de videojuego tipo RPG, es decir, de rol que mezcla acción y mazmorras. Uno de los videojuegos que te llevan de viaje en el tiempo y que están entre los mejor valorados para Linux. Además, Eleven Hour Games ha mejorado la compatibilidad de muchos de sus videojuegos para la consola Steam Deck. Las actualizaciones están orientadas a optimizar el funcionamiento en la Deck, mejorando el rendimiento, la IA, las animaciones de ataques, etc.

Con esta nueva actualización no solo llega con mejoras y optimizaciones de versiones anteriores de Last Epoch, sino que este videojuego también tiene mucho nuevo contenido. Entre los cambios se encuentran una reelaboración del Druida, nuevos modelos, habilidades, y nueva forma final. Pero la más importante de todas es la inclusión del Santuario del Tiempo, una mazmorra real de Last Epoch que va a dar mucho que hablar.

Ese santuario será la primera de muchas de las que están viniendo para Last Epoch. Y ya es bueno de por sí, con interesantes viajes en el tiempo, mazmorras que explorar, capacidad para personalizar los caracteres, más de 100 habilidades, etc. Todo un Action RPG nativo para Linux y Windows que no ha dejado de dejar buenas críticas de los que ya lo han probado.

En cuanto a los requisitos mínimos requeridos para este título de Eleventh Hour Games son:

Sistema operatvo: Ubuntu 16.04 de 64-bit o superior.

Ubuntu 16.04 de 64-bit o superior. Procesador: Intel Core i5 2500 o AMD FX-4350 o superiores.

Intel Core i5 2500 o AMD FX-4350 o superiores. Memoria: 6 GB de RAM

6 GB de RAM Gráficos: nVidia GTX 660 Ti o AMD R9 270 con al menos 2 GB de VRAM o superiores.

nVidia GTX 660 Ti o AMD R9 270 con al menos 2 GB de VRAM o superiores. Red: Conexión de banda ancha a Internet.

Conexión de banda ancha a Internet. Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible en el disco duro. (se recomienda mejor un SSD).

Comprar Last Epoch y los parches existentes – Tienda Steam de Valve

Más información de Last Epoch – Web oficial del proyecto