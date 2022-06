Last Call BBS: un videojuego para los amantes del retro

Zachtronics ha creado Last Call BBS, un videojuego que está especialmente pensado para los amantes de lo retro. Además, realmente no es un videojuego, sino que son varios juegos en uno solo. Ya sabrás que el 5 de julio entró en Early Access. Lo hicieron con un mensaje de su desarrollador revelador sobre lo que es el videojuego en sí: «¡Arranca tu Z5 ​​Powerlance y marca Last Call BBS, el último juego de Zachtronics!«.

De esta forma, con Last Call BBS tendrás un conjunto muy completo de videojuegos tipo rompecabezas para que puedas descargarlos en tu computadora vintage y jugar las horas que quieras, sin necesidad de preocuparte por que sea una ROM pirata o por las consecuencias de estar usando copias con protección. Todos están completamente abiertos y listos para disfrutar de forma legal.

Last Call BBS incluye una serie de juegos muy entretenidos, como un repertorio de minijuegos entre los que destacan:

20th Century Food Court: en él podrás diseñar una fábrica para producir alimentos como las que había en el siglo XX. El objetivo es que las máquinas funcionen rápido y conseguir las mayores ganancias con bajos costes.

STEED FORCE Hobby Studio: en este otro minijuego tendrás que ensamblar varios modelos de robots basados en el exitoso anime Steed Force.

X'BPGH: The Forbidden Path: te sumerges en las entrañas de un mundo maldito para crear unas esculturas de carne a cambio de la vida eterna.

Solitario: tienes dos juegos de este tipo, marca de la casa de Zachtronics: Sawayama: una versión de Klondike, la variante conocida del clásico solitario. Kabufuda: juega con las cartas japonesas en este desafiante y original solitario retro.

Dungeons & Diagrams: es un minijuegod e acertijos lógicos basados en fichas. De esta forma, podrás adentrarte en las mazmorras y robar el tesoro escondido.

ChipWizard™ Professional: podrás sentirte un electrónico, construyendo circuitos integrados usando interconexiones, y transistores, casi un programa CAD para los amantes de la electrónica.

HACK*MATCH: por último, también tienes este otro de fichas de EXAPUNKS remasterizado, con campaña para un jugador y modo multijugador local.

por último, también tienes este otro de fichas de EXAPUNKS remasterizado, con campaña para un jugador y modo multijugador local.

