Hace unas semanas escribí un artículo sobre qué era lo mejor que podemos usar en una Raspberry Pi 4. En resumen, lo mejor no es ponerse cabezón buscando un sistema operativo para conquistarlos a todos; lo más inteligente es tener varios pendrives o tarjetas SD para elegir lo mejor para cada caso. Por ejemplo, LibreELEC si queremos un Kodi perfectamente funcional o RetroPie si queremos jugar. En la lista de opciones hay espacio para LineageOS, cuyas últimas actualizaciones están mejorando justo en donde más falta le hacía.

LineageOS no crea imágenes oficiales para la Raspberry Pí, pero sí lo hace un desarrollador cuyo nick es KonstaKANG. Su trabajo es coger el LineageOS oficial y crear builds o versiones para placas como la Raspberry Pi, entre otros aparatos. Desde que yo descubrí su proyecto, en la lista de problemas aparecía uno que podía preocupar un poco: no estaba soportada la aceleración por hardware. Se suponía que la anterior ya la soportaba, pero en la más reciente ha vuelto a aparecer en el apartado de problemas.

LineageOS 19 está basado en Android 12L

KonstaKANG ha devuelto el tema de la decodificación por hardware al apartado de «issues», pero no porque el soporte haya desaparecido. Lo que está pasando es que ha descubierto que su rendimiento varia dependiendo del decodificador elegido y la resolución de vídeo. Por lo tanto, lo que en un principio parecía ser una imagen casi perfecta, en realidad sigue siendo un trabajo «en proceso» o «en construcción», pero ya queda mucho menos.

Por mencionar el resto de problemas, KonstaKANG también dice que hay algunas aplicaciones de cámaras de terceros que no funcionan con los módulos de cámara oficiales de Raspberry Pi, y que SELinux está en modo permisivo. También menciona «y más», pero como no da detalles, no podemos saber exactamente a qué se refiere, a no ser que especulemos con que hay pequeños bugs que podemos experimentar en cualquier momento. Pero teniendo en cuenta que esta en concreto es una imagen para una placa, y que cada uno debe saber lo que instala, yo nunca le he dado importancia a ninguno de estos dos problemas.

Aún así, y aunque LineageOS para Raspberry Pi llegue a funcionar perfectamente, sigo pensando que merece la pena ir separando las cosas en diferentes unidades. También es cierto es que si consigue que todo se vea bien en una resolución de 1920×1080 esta puede ser una de las mejores opciones si lo que queremos es una especie de TV Box. En cualquier caso, es una opción más que mejora con el paso del tiempo.

Si estáis interesados, toda la información está en este enlace. KonstaKANG nos pide que respetemos los enlaces de las descargas. Hagámoslo.