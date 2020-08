Las redes se encuentran y el mensaje que cambió la historia

A principios de los 70 y de manera paralela a las instituciones académicas, empresariales y estatales encargadas de formar profesionales y operar redes de computadoras, un movimiento subterráneo de autodidactas buscó la forma de construir sus propios equipos y conectarlos. Los primeros grupos de usuarios estaban limitados por el factor geográfico siendo el correo y el teléfono las únicas formas de contactarse con otros más lejanos.



La historia cambiaría en 1975 cuando Ward Christensen escribió y compartió el primer programa que permitía que una computadora no profesional utilizara un modem doméstico para comunicarse con otra utilizando una línea telefónica un año después, junto a un amigo llamado Randy Suess creó el primer sistema de tablero de anuncios computarizado (Computer Bulletin Board System)

Utilizando un hardware construido a partir de piezas comunes, al recibir una llamada telefónica, cargaba un software que permitia a un usuario interactuar en forma remota y crear su propio tablero de anuncios y leer y comentar los de los demás. Además, era posible compartir archivos.

Los boletines de anuncios se popularizaron y en 1984, gracias a una herramienta llamada FidoNet se interconectaron. Una de las características de FidoNet era EchoMail que permitía que cualquier usuario de cualquier lugar de FidoNet pudiera comentar en grupos de discusión comunes.

En 1979 aparece Usenet (que todavía existe) Se trata de un servicio de tablero de anuncios distribuido, es decir que cada nodo de acceso al sistema tiene una copia exacta del contenido que todos los demás. Usenet proporciona un sistema de discusión basado en hilos es decir que todas las respuestas a un mensaje están conectadas al mismo, lo que permite su lectura secuencial y las respuestas en conjunto e individuales.

El software que gestiona el servicio también organiza los hilos por temas y subtemas.

Al principio fue un foro de discusión para temas relacionados con la informática, pero, como los usuarios que compartían otros intereses también querían hablar de eso, se crearon otros ocho grupos. Estos son:

comp: Debates sobre informática y temas relacionados con la informática

humanities: Literatura, filosofía, bellas artes y afines.

misc: Temas varios

Noticias: Discusiones sobre Usenet

rec: Recreación y entretenimiento

sci: Discusiones relacionadas con la ciencia

soc: Sociológía y otras ciencias sociales.

talk: Discusión sobre temas controvertidos

alt: (para suplente): Todo lo que no tenía cabida en ningún otra parte

Usenet fue la pasarela que fusionó las redes académicas y de aficionados. Nació para unir a las cercanas universidades de Duke y Carolina, llegó a los usuarios comunes a través de FidoNet y a otras instituciones académicas por medio de DARPANET

Sin embargo, para nosotros, la importancia de Usenet radica en que fue el lugar elegido por Linus Torvalds para enviar un mensaje que cambiaría la historia.

Hola a todos los que usan minix:

Estoy haciendo un sistema operativo (gratuito) (solo un pasatiempo, no será grande ni professional como GNU) para clones de AT386/486 . Esto lo estuve gestando desde abril, y estoy listo para comenzar Me gustaría recibir comentarios sobre cosas que a la gente le guste o no les guste en Minix, ya que mi sistema operativo se parece (mismo diseño físico del sistema de archivos (por razones prácticas) entre otras cosas).

Actualmente he portado bash (1.08) y gcc (1.40), y las cosas parecen funcionar.

Esto implica que obtendré algo práctico en unos meses

Me gustaría saber qué características querría la mayoría de la gente. Las sugerencia

son bienvenidos, pero no prometo agregarlas.

PD. Sí, está libre de cualquier código minix y tiene un fs de subprocesos múltiples.

NO es portable (utiliza tareas de conmutacíon de 386, etc.), y probablemente nunca admitirá cualquier cosa que no sean discos duros AT, ya que eso es todo lo que tengo